iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 hakkında yeni bilgiler geldi. İddiaya göre teknoloji devi, yeni özellikler tanıtmak yerine çok daha farklı değişikliklerle karşımıza çıkacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, eylül ayında kullanıma sunduğu iOS 26 güncellemesiyle iPhone’ların işletim sisteminde tasarım başta olmak üzere büyük değişikliklere gitmişti. Bu yüzden de kullanıcılar, iOS 27’nin nasıl olacağını merak ediyordu. En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, konu hakkında bilgiler paylaştı.

Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilerde iOS 27’de Apple’ın normalden çok daha farklı bir yaklaşım sergileyeceği belirtildi. Konuya yakın kaynaklara göre teknoloji devi, yeni özellikler tanıtmak yerine farklı noktalara odaklanacak.

Kalite ve yapay zekâ

isos

İddiaya göre iOS 27’nin odaklandığı 2 ana nokta olacak: Kalite ve yapay zekâ. Şirketin önümüzdeki yılki işletim sistemi sürümünde yepyeni özelliklerle donatmak yerine kalite ve performansı iyileştirmeye odaklanması, bunun yanı sıra bir de bazı yeni yapay zekâ özellikleri tanıtmasını bekliyoruz.

Çok uzun yıllardır yeni iOS sürümlerinde Apple’ın işletim sistemi geneline yeni özellikler getirdiğini, lansmanlarının buna odaklı olduğunu görmüştük. Ancak iOS 12’den bu yana ilk kez durumun farklı olduğunu ve kalite iyileştirmeye odaklı bir sürüm olduğunu göreceğiz. Yeni özellikler, sadece yapay zekâ tarafında olacak. Onun dışında hataların düzeltilmesi, kullanıcı deneyimini kalitesinin iyileştirilmesi, daha iyi performans göreceğiz.

iOS 27’de beklenen yapay zekâ özelliklerinden de bahsedelim. Şimdilik ortaya çıkan 2 özellik bulunuyor. Bunlardan biri şirketin yeni sağlık odaklı yapay zekâ ajanı. Muhtemelen kullanıcıya özel olarak sağlık konusunda asistanlık yapabilen bir özellik olacak. Buna ek olarak bir de Health+ ismi verilen bir abonelik de gelebilir. Ayrıca şirketin ilk yapay zekâ destekli arama özelliğinin de yeni sürümde olması bekleniyor.

İOS 27 hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Apple, yeni sürümü Haziran 2026’da gerçekleştireceği WWDC geliştirici konferansında bizlerle buluşturacak. İddiaların doğru çıkıp çıkmadığını o zaman göreceğiz.

Apple iPhone iOS

