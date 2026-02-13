iOS 27 ile iPhone Kullanıcılarına Gelecek 4 Yeni Özellik

Tanıtılmasına kısa bir süre kalan iOS 27 neler sunacak? Sizin için güncellemeyle gelecek 4 önemli özelliği derledik.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de cihazlarına gelecek yeni işletim sistemi sürümlerini bizlerle buluşturacak. Yaz aylarının başında tanıtılmasını beklediğimiz bu sürümler arasında tabii ki en çok merak edilen iPhone’lara gelecek iOS 27 güncellemesi. Geçen yılki büyük değişikliklerin ardından iOS 27’de pek fazla yenilik beklenmiyor.

Öyle ki iOS 27 güncellemesinin son birkaç yıla kıyasla biraz daha küçük bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen kullanıcılara birçok farklı yenilik de sunmayı başaracak. Biz de iOS 27 ile gelecek 4 yeni özelliği sizler için derledik.

iOS 27 ile gelecek 4 yeni özellik

Yenilenmiş Siri : Siri, iOS 27 ile artık tamamen bir sohbet botuna dönüşecek. ChatGPT, Gemini benzeri şekilde sizle doğal sohbetler gerçekleştirip cihazınızda sizin yerinize işlemleri gerçekleştirebilecek ve tam bir sanal asistana dönüşecek.

Yeni Apple Intelligence özellikleri : Apple ve Google, Gemini’ın Apple cihazlarında kullanımıyla alakalı anlaşma imzalamıştı. iOS 27’de de Gemini modellerinden güç alan yeni Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri göreceğiz. Bu sayede iPhone’ların yapay zekâ özellikleri nihayet sektörde öne çıkmayı başaracak.

Yeni uydu özellikleri : İddialara göre iOS 27 güncellemesi, 5G uydu internet bağlantısını destekleyecek. Bu özelliğin C2 modemle çıkacak iPhone 18 Pro modellerine özel olabileceği iddia edilse de gerçekten heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar uydu üzerinden fotoğraf gönderip alma, haritayı kullanma, mesaj gönderme gibi imkânlara sahip olacak.

Hata düzeltmeleri ve kullanıcı deneyimini iyileştirme: Tabii ki iOS 27, şu anda iPhone’lardaki birçok sorunu çözecek ve kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirecek. Apple’ın kalite ve temel performansı artırmasını ve Liquid Glass tasarımını iyileştirmesini bekliyoruz.

iOS 27 ne zaman çıkacak?

iOS 27, haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025 geliştirici konferansında tanıtılacak. Sürüm, Eylül 2026’da iPhone 18 tanıtıldıktan kısa bir süre sonra iPhone’lar için kullanıma sunulacak.