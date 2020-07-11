ABD'de Adam Bauer adlı bir kişi, rızası veya bilgisi olmadan kullanıcıların verilerini okuduğu ve bu bilgileri topladığı gerekçesiyle LinkedIn'i dava etti. Konuyla ilgili konuşan bir şirket sözcüsü ise davanın farkında olduklarını ve incelediklerini açıkladı.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde işletim sistemleri için geliştirdiği yeni gizlilik ve güvenlik özelliklerini tanıtmıştı. iOS 14’ün pano gizliliği özelliği sayesinde de internet dünyasının deyim yerindeyse pek çok kirli sırrı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili paylaştığımız bir haberimizde Reddit ve LinkedIn gibi pek çok uygulamanın, panoda klavyeye her dokunduğunuzda yaptığınız işlemlerinin kaydını tuttuğunu ve panodaki verileri okuduğunu sizlere aktarmıştık. Bu durum iOS 14 ile birlikte ortaya çıkınca firmalar, konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve ilgili problemi düzelteceklerini duyurmuştu. Şimdiyse bir iPhone kullanıcısı, konuyla ilgili olarak LinkedIn’i dava etti.

Adam Bauer adlı adam, kişilerin rızası olmadan panodaki verileri okuduğu gerekçesiyle LinkedIn’i dava etti:

New York’ta yaşayan Adam Bauer adlı kişi, LinkedIn’in iPhone ve iPad uygulamalarının, rızası veya bilgisi olmadan kullanıcıların verilerini okuduğu ve bu bilgileri topladığı iddiasıyla San Francisco federal mahkemesinde dava dosyası oluşturdu. Bauer’in şikayetine göre LinkedIn yalnızca kullanıcıları gözetlemekle kalmadı, aynı zamanda yakındaki bilgisayarları ve diğer cihazları da gözetledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamalarda bulunan LinkedIn Başkan Yardımcısı Erran Berger, sorunun yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını söylemiş ve pano içeriklerini herhangi bir şekilde depolamadıklarının altını çizmişti. Berger’in bu açıklamalarından kısa bir süre sonra da LinkedIn’in sahibi olan Microsoft, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddia edilen bu sorunun düzeltildiğini açıklamıştı.

Bauer, şirketin sosyal normları ihlal ettiği iddiasıyla davayı ‘topluluk davası’ statüsüyle açmayı istiyor. Buna karşın konuyla ilgili konuşan LinkedIn sözcüsü Greg Snapper, davanın farkında olduklarını ve incelediklerini söyledi. Davadan nasıl bir sonuç çıkar bilinmez ancak iOS 14’ün yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri, daha pek çok şirketin başını ağrıtacak gibi duruyor.