IP Sorgulama Nasıl Yapılır? IP Öğrenme İşlemleri

İnternetteki kimlik numaramız diyebileceğimiz IP adresleri kaça ayrılıyor, IP adreslerimizi hızlı şekilde öğrenmek için ne yapmalıyız? Gelin soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Eğer internetin derin köşelerine dalmıyorsanız ya da ağ bağlantıları kullanarak detaylı işlemler yapmıyorsanız, öyle her zaman IP adresinizi bilmek zorunda değilsiniz. Fakat yeri geliyor, IP adresinizi bilmeniz gereken bir işlem mutlaka karşınıza çıkıyor. IP sorgulama işlemi yaparak size özel adresinizi kolayca bulabilirsiniz.

IP adresi düşündüğünüz kadar karmaşık bir şey değil. İnternete bağlı olarak çalışan her cihazın IP adresi var. IP sorgulama işlemi sonucunda karşınıza çıkan adres, birbirinden nokta ile ayrılmış 4 adet numaradan oluşuyor. Numaraların her biri en fazla üç haneli oluyor, en fazla "254" sayısına kadar veriliyor. IP sorgulama ile elde ettiğiniz adres, size özel oluyor. Aynı şekilde her internet sitesinin de böyle bir özgün IP adresi bulunuyor.

Kaç çeşit IP adresi vardır?

İnternet dünyasında var olmak için IP adresi sahibi olmak olmazsa olmaz gerekliliklerden bir tanesidir. Elbette bunun için herhangi bir çaba sarf etmenize ya da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. İnternete bağlanan tüm cihazlarınız, bir IP adresine sahip olarak elinize ulaşıyorlar.

İnternete bağlanan her cihaza ait IP adresi vardır. Fakat IP adresi düşündüğünüz gibi bir tane değil, iki tanedir. İki tane olmasının nedeni, her birinin farklı bir işleve sahip olmasıdır. Siz farkında bile olmadan IP adresleriniz, sizin internet dünyasında var olmanızı ve yerel ağlarınızla etkileşime girmenizi sağlarlar. Cihazınıza ait iki tane IP adresinden bir tanesi özel yani local IP, diğeri açık IP olarak isimlendirilir.

Özel (Local) IP:

Özel yani diğer adıyla local IP adresiniz, sizin yerel ağ içindeki cihaz kimliğinizdir. Yerel ağ ya da orijinal adıyla Local Area Network, kısaca LAN sizin yakınınızda bulunan diğer cihazlarla aranızdaki etkileşimi ifade eder. Mesela bilgisayarınızla yazıcınız arasındaki bağlantı bunun en sık kullanılan örneklerindendir. Yerel ağ üzerinden yapılan işlemler daha hızlı ve verimli olduğu için genellikle ofis ortamlarında tercih edilir.

Açık IP:

Açık IP adresiniz için sizin dünyaya açılan kapınız diyebiliriz. Cihazınızın internete bağlanması ve diğer internet kullanıcılarıyla iletişime geçmesi için kullanılan, cihazınıza ait bir kimlik numarasıdır açık IP adresiniz. Açık IP adresiniz sizin yaşadığınız bölge ve internet sağlayıcınız gibi bilgileri içerir. Açık IP adresiniz herkes tarafından görülebilir. Modeminizi kapatıp açtığınızda açık IP adresi değişecektir fakat yine de asla tam bir gizlilik söz konusu değildir.

IP sorgulama nasıl yapılır?

CMD üzerinden Local IP sorgulama:

Başlat üzerinden arama çubuğuna gidin,

Arama çubuğuna “CMD” yazın.

Çıkan seçeneklerden “Komut İstemi” tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrana “ipconfig” kelimesini yazın ve Enter tuşuna basın.

Biraz karışık bir ekran çıkacaktır karşınıza, endişe etmeyin.

“Ipv4 Address” satırını bulun.

Bu satırdaki numara sizin local IP adresinizdir.

Açık IP adresi öğrenme:

İnternet tarayıcınızı açın.

Herhangi bir arama motoruna “IP sorgulama” yazın.

Arama motoru karşınıza açık IP adresinizi çıkaracaktır.

Eğer çıkarmıyorsa, listelenen internet sitelerinden birine girin.

İnternet sitesinde açık IP adresinizi, konumunuzu ve internet tarayıcılarınızı görebilirsiniz.

Günlük internet kullanımı sırasında IP adreslerinizi bilmek zorunda değilsiniz çünkü yaptığınız işlemler sırasında bu adres otomatik olarak kullanılıyor cihazınız tarafından. Fakat IP adreslerinizi bilmeniz gereken bir durum olduğu zaman, anlattığımız yöntemleri kullanarak kolayca IP sorgulama yapabilirsiniz.