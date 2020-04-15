Akıllı Telefon Fiyatına Sahip iPad Klavyesi: Magic Keyboard

Apple, geçen ay duyurduğu Magic Keyboard'u satışa çıkardı ancak iPad Pro aksesuarı olan bu ürünün fiyatının bir akıllı telefon fiyatında olması üründen daha çok konuşulacak gibi görünüyor.

Apple, sürekli kendini yenileyerek ürün gamına yeni ürünler dâhil ediyor. Her yeni ürününe birçok yeni özellik ekleyen Apple, böylece her çıkardığı ürünle birlikte gündeme gelmeyi başarıyor. Bu ürünlerden bazıları yeni cihazlarken bazıları da o cihazlar için üretilen aksesuarlar oluyor. Aksesuarlar çok kullanışlı olsa da fiyatlarıyla cep yakabiliyor.

Geçen ay Apple, yeni nesil iPad Pro ile birlikte Magic Keyboard aksesuarını tanıtmıştı. iPad Pro için üretilen Magic Keyboard, şu anda 30'dan fazla dil için 30'u aşkın ülkede sipariş edilebilir durumda. Bu dillerin içerisinde basitleştirilmiş Çince, Japonca, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe gibi birçok dil bulunuyor. Bu ürünün dezavantajıysa biraz pahalı olması.

Magic Keyboard'un fiyatı ve özellikleri:

Magic Keyboard, ülkemizde 2.299 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor; bu da demek oluyor ki bu aksesuara erişmek için bir akıllı telefon ücreti kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Magic Keyboard'un ülkemizdeki fiyatları 11 inç iPad Pro için 2.299 TL, 12,9 inç iPad Pro içinse 2.699 TL. Aksesuarın özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Magic Keyboard, iPad Pro'ya manyetik olarak bağlanır. Cihazın kayan yapısı, iPad Pro'nun Multi Touch ekranı ve imlecine göre tasarlanmıştır.

bağlanır. Cihazın kayan yapısı, iPad Pro'nun Multi Touch ekranı ve imlecine göre tasarlanmıştır. Ayarlanabilir açılar sayesinde en uygun görüş açısını yaratır.

açılar sayesinde en uygun görüş açısını yaratır. Kolay taşıma imkânı sunması açısından katlanarak kılıf hâline gelebilen Magic Keybord, iPad Pro'nuza seyahat esnasında koruma sağlar.

hâline gelebilen Magic Keybord, iPad Pro'nuza seyahat esnasında koruma sağlar. Ses çıkartmadan yazmayı sağlayan ve hassas bir yazma deneyimi sunan makas tipi mekanizmayla birlikte arkadan aydınlatmalı 1 mm hareket mesafesi olan tam boy tuşlara sahiptir.

yazmayı sağlayan ve hassas bir yazma deneyimi sunan makas tipi mekanizmayla birlikte arkadan aydınlatmalı 1 mm hareket mesafesi olan tam boy tuşlara sahiptir. Üzerinde bulunan USB-C bağlantı noktası sayesinde iPad Pro'yu şarj etmeyi sağlar ve bu şekilde iPad'in üzerinde bulunan bağlantı noktasını da aynı anda kullanmanıza olanak tanır.

sayesinde iPad Pro'yu şarj etmeyi sağlar ve bu şekilde iPad'in üzerinde bulunan bağlantı noktasını da aynı anda kullanmanıza olanak tanır. Trackpad'e sahip olduğu için birçok işlemin süresini kısaltır ve iPad Pro'yu daha işlevsel bir hâle getirir.

Magic Keyboard'u satın almak ya da detaylı şekilde incelemek isterseniz ürüne ait sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.