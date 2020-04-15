Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan COVID-19 salgınına karşı verdiği mücadele ile büyük takdir kazanan Apple, önemli bir projenin daha altına imza attı. ABD’li teknoloji devi, aralarında Türkiye’nin olduğu pek çok ülkedeki yaya ve araç hareketliliğine dair veriler paylaşmaya başladı.

Her gün binlerce kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, hükümetlerin, toplumların ve şirketlerin topyekün olarak birlikte mücadele etmesini zorunlu kılıyor. Salgına karşı verilen mücadelede etkin bir rol oynayan Apple, bu kapsamda çok önemli projelere imza atıyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, koronavirüs salgınının yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için Google iş birliğine giderek bir COVID-19 temas takibi aracı geliştirdiğini duyuran ABD’li teknoloji devi, şimdi de ülkelerdeki hareket verilerini paylaşmaya başladı.

Hareket verileri, Haritalar uygulamasındaki yol tarifi taleplerinin sayısına göre hesaplanıyor

Aralarında Türkiye’nin olduğu toplam 63 ülkeden toplanan veriler, iPhone’lara önceden yüklü olarak gelen Haritalar uygulamasındaki yol tarifi taleplerinin sayısına göre hesaplanıyor. Araç, toplu taşıma ve yürüme odaklı yol tarifi taleplerini mercek altına alan Apple, böylece ülkelerde hareketliliği ölçmüş oluyor.

Raporların günlük olarak yayınlanacağını açıklayan Apple, Haritalar uygulamasından elde edilen verilerin kullanıcıların Apple Kimlikleri ile ilişkilendirmediğinin ve lokasyon geçmişlerinin kaydını tutmadığının altını çiziyor. Tamamen anonim olarak toplanan verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceğini aktaran Cupertino merkezli teknoloji devi, salgın kapsamında uygulanacak yeni politikalara katkı sağlamayı amaçlıyor.

13 Ocak-13 Nisan arasında Türkiye'deki hareketlilik verileri

Apple’ın Türkiye’deki hareketlilik trendine ilişkin grafiğinde, ilk vakanın açıklandığı mart ayının ikinci haftasından itibaren hem araç hem de yaya hareketliliğinde dramatik bir azalma yaşandığı görülüyor. 13 Ocak-13 Nisan arasındaki verilere göre, araç hareketliliği yüzde 56 oranında düşerken, yaya hareketliliğinde ise yüzde 63’lük bir azalma yaşanmış. Yol tarifi taleplerine göre hazırlanan veri setlerine buradan ulaşabilirsiniz.