iPadOS 13.4.1 Güncellemesi iPad Pro'da Sorun Oluşturdu

Bir dizi iPad Pro 10.5 inç kullanıcısı son gelen güncellemelerden sonra cihazlarında tekrarlayan sorunlar olduğunu bildirdi. Kullanıcıların aktardığına göre güncellemelerin yüklendiği akıllı cihazlar yeniden başlatma ekranında takılı kalıyor.

Teknoloji devi Apple, farklı türdeki cihazlarına sık aralıklarla gönderdiği ve genelde sorunlara çözüm getiren güncellemeleriyle biliniyor. iPad kullanıcıları için geçtiğimiz haftalarda gönderilen iPadOS 13.4.1 ve iPadOS 13.5 güncellemeleri ise gelen haberlere bakılırsa biraz sorun yaratmışa benziyor. Kullanıcılar, güncellemeleri yükledikleri cihazların sürekli olarak yeniden başladığını ve bu durumun da cihazların etkisiz hale gelmesine neden olduğunu bildiriyor.

Apple’ın destek sayfalarında yer alan yayınlara bakılırsa problem teknoloji devi tarafından da kabul edilmişe benziyor. Yine de sorunun tüm iPad Pro sahiplerini etkilemediğini ve hatanın bazı kullanıcılarda görüldüğünü hatırlatmakta fayda var. Yapılan yorumlara göre kullanıcılar bazen cihazın kilidini açtıkları anda bazen de kullanmaya başladıktan sadece birkaç dakika sonra iPad Pro’nun yeniden başlatılmasını gerektirecek bir sorun olduğuna dair bildirim alıyor.

Çok sayıda kullanıcı aynı hatayı bildiriyor:

Bildirilen sorunlar arasında birkaç farklı çeşit olduğu da görülüyor. 7 Mayıs tarihinde gelen bir yorum, cihazı açıp kullanmaya başladıktan 30 saniye ila 45 saniye sonrasında herhangi bir uygulama çalıştırılmamış olsa dahi iPad Pro’nun yeniden başlama ekranına geçtiğini bildiriyor. Aynı kullanıcı bu problemi tableti iPadOS 13.4.1 sürümüne yükselttikten sonra yaşamaya başladığını da ekliyor. Farklı kullanıcılar da cihazın sürümünü yükseltmelerinin ardından yeniden başlama sorunu yaşadıklarını iletiyor.

İddialar sadece 10.5 inç cihaz için geçerli değil gibi. Bir kısım kullanıcı da 13.4.1 sürümünden sonra 11 inç iPad Pro cihazlarının aynı problemleri yaşadığını belirtmiş durumda. Çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan bu geri bildirim sonrası Apple henüz bir şey yapmış ya da söylemiş değil ancak teknoloji severler bu sürümlerde bir aksaklık olduğundan emin olduklarını iddia ediyor. İlerleyen günlerde dev şirketin konuyla ilgili ne gibi düzeltmeler yapacağını bekleyip göreceğiz.