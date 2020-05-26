Eski Windows Patronu, iPad Pro'dan Masaüstü Bilgisayar Yaptı

Eski Windows patronu Steven Sinofsky, iPad Pro'yu masaüstü bilgisayar haline getirdi. iPad Pro'yu çeşitli aksesuarlarla birleştiren Sinofsky, sistemi ikinci ekran olarak kullanmayı planlıyor.

Apple, iPad Pro tabletinin işlevsellik açısından dizüstü bilgisayarlara epey yaklaştığını öne sürüyor, çünkü teknoloji devinin taşınabilir cihazı, çoğu dizüstü bilgisayardan daha yüksek performans gösteriyor. Bazı insanlar bu iddiaları kabul etmese de, iPad Pro'yu masaüstü bilgisayar olarak kullananlar dahi var.

Microsoft'un Windows Bölümünün eski başkanı Steven Sinofsky, iPad Pro'nun bir masaüstü bilgisayar gibi kullanılabileceğini gösterdi. 2012 yılının sonlarında şirketten ayrılmadan önce Windows 8'i kullanıcılara sunan Sinofsky, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda iPad Pro'yu yeni masaüstü bilgisayarı olarak tanıttı.

Masaüstü bilgisayar olarak kullanılan iPad Pro

Masaüstü sisteminde 256 GB depolama alanına sahip iPad Pro kullanan Steven Sinofsky Twitter paylaşımında, "Video görüşmeleri için ikinci bir ekran olarak kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bir Blackmagic ATEM Mini aldım. Bunu ikinci bir video kaynağı olarak kullanacağım ve karışıma picture-in-picture deneyimi ekleyeceğim. Çok güzel!" ifadelerine yer verdi.

Sinofsky, masaüstü bilgisayar olarak gösterdiği iPad Pro'yu ana bilgisayarı olarak değil, ikinci ekran olarak kullanacak. Sistem ayrıca iPad Pro'yu monitör gibi kullanmak için tasarlanan özel bir standın yanı sıra Magic Keyboard, trackpad ve Apple Pencil'ı da içeriyor. Microsoft, Surface RT'yi 2012 yılında piyasaya sürdüğünde Apple, klavye ve tablet birleşimini komik bulmuştu. Ancak sonunda kendisi de aksesuar seçeneklerini artırdı.