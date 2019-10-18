Apple’ın en yeni akıllı telefon modeli iPhone 11, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Firmanın ülkemizdeki en aktif mağazası olan Zorlu Center Apple Store kapısında kuyruk yoktu. Bu da iPhone 11’in beklenenden daha ucuza satışa sunulmasına rağmen istenen ilgiyi görmediği anlamına geliyor.

Her yeni iPhone’un modeli çıktığında insanların mağazalar önünde nasıl kuyruk oluşturduğunu hatırlarsınız. Bu bir Apple klasiğidir, yani en azından Türkiye'de de bir zamanlar öyleydi. Satış gününün ilk ışıklarında, Apple hayranları resmi Apple mağazalarının önünde kuyruğa girerlerdi.

iPhone 11 için maalesef durum böyle olmadı. Türkiye fiyatı 7.299 TL’den başlayan yeni modellerin mağazalarda yer aldığı ilk gün, Zorlu Center’daki sırada sadece Türkiye’deki yabancı uyruklu turistler yer aldı.

iPhone 11 almak iste(me)yen vatandaşlar mağazaya akın etmedi: Peki neden?

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre Zorlu Center’daki Apple Store kuyruğunda da mağaza açıldıktan sonra da içerideki kalabalıkta da Türk vatandaşlarının sayısı çok çok azdı. Gerek son yıllarda artan dolar kuruna bağlı olarak yükselen fiyatlar, gerek yurt içindeki ÖTV'de yaşanan artışlar, taban fiyatları bile yukarıya çekti.

Apple, iPhone 11’i Türkiye’de beklenenden 3 bin TL daha ucuza satışa sundu ve bunu yapmak için kârından tasarruf etti. Yine de yılın geri kalanı için bir başarı göstergesi olarak kabul edilen mağaza kuyrukları görülmedi. Elbette bu durumu sadece yükselen fiyatlara bağlamak anlamsız olacaktır.

iPhone 11 Türkiye fiyatı beklenenden düşük olabilir, ancak artık tüketici de bilinçlendi:

Son yıllarda insanlar, özellik Türkiye gibi teknolojik ürünlerin pahalı olduğu ülkelerde işin sırrını çözdüler. Bir ürünü satışa çıktığı günkü fanatizm ile gidip satın almak yerine, biraz daha bekleyip daha uygun fiyatlı satın alma mantığı yaygınlaşıyor. Bu durumun Türkiye’deki tüketiciler için de geçerli olduğunu görüyoruz.

Apple, ekonomik etmenlere de bağlı kalarak fiyatlarını düşürür mü bilinmez. Nitekim iPhone modellerinin resmi Apple mağaza fiyatları, her zaman üçüncü taraflardan daha yüksek oluyor. Yani bir müddet daha bekleyip 7.299 TL’den daha düşük fiyat ile garantili bir iPhone 11 alma ihtimaliniz var.

Tüm bunlar, alım gücü yüksek olan, tıpkı sıradaki yabancı turistler gibi ekonomik şartlara sahip olan vatandaşlar için geçerli olmayabilir. Son yıllarda yapılan gözlemler hem yüksek fiyatlara olan tepkiyi, hem de tüketici bilincindeki artışı gözler önüne seriyor.