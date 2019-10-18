iPhone 11 Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5, Türkiye'de satışa çıktı. Apple'ın yeni ürünleri bugün itibarıyla hem çevrimiçi satış kanallarından, hem de teknoloji mağazalarından satın alınabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu yeni iPhone modelleri, bugün itibarıyla Türkiye'de. iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max modellerini hem çevrimiçi perakendecilerden hem de teknoloji mağazaları aracılığıyla satın almak artık mümkün.

iPhone 11 serisinin yanı sıra bugün, Apple Watch Series 5'te Türkiye pazarına giriş yaptı. Apple Watch Series 5, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iki farklı boyut ve farklı renklerde satışa sunuldu. Buna göre Apple Watch Series 5'in 40 milimetrelik versiyonu 3.099 TL, 44 milimetrelik versiyonu da 3.299 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

iPhone 11 Türkiye fiyatı:

iPhone 11 (64 GB) 7.299 TL

iPhone 11 (128 GB) 7.749 TL

iPhone 11 (256 GB) 8.599 TL

iPhone 11 Pro (64 GB) 10.999 TL

iPhone 11 Pro (256 GB) 12.299 TL

iPhone 11 Pro (512 GB) 13.999 TL

iPhone 11 Pro Max (64 GB) 11.999 TL

iPhone 11 Pro Max (256 GB) 13.299 TL

iPhone 11 Pro Max (512 GB) 14.999 TL

iPhone 11 taksitle satın alma yolları:

Bilindiği üzere Türkiye'de, akıllı telefonlara taksit uygulanmıyor. Dolayısı ile eğer bir iPhone 11 satın almak istiyorsanız ancak işlemi tek çekim olarak gerçekleştiremeyecekseniz, Türkiye'de aktif olarak hizmet veren operatör şirketlerini ziyaret etmeniz gerekiyor. Böylece, şirketlerin sunduğu faturaya ek akıllı telefon kampanyaları kapsamında iPhone 11'i taksitli olarak satın alabilirsiniz.

iPhone 11 serisini taksitli olarak satın almak için yapabileceğiniz bir diğer tercih ise alışveriş kredisi. Türkiye'de aktif olarak hizmet veren e-ticaret sitelerinin neredeyse tümü, bu tarz kredilerle hem akıllı telefon hem de diğer ürünlerin taksitli olarak alınabilmesini sağlıyor. Ancak bu yöntemlerin her ikisinde de vade farklarının olacağını bilmelisiniz.

iPhone 11 serisi, beklentilerin altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğu için 'uygun fiyatlı' olarak nitelendiriliyor. Peki Türkiye'de ortalama 2500 TL maaş alan bir kişinin iPhone 11 satın almak için kaç gün çalışması gerekiyor? Bu sorunun yanıtını aşağıdaki Instagram gönderimizde bulabilirsiniz.