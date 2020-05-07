Apple'ın son amiral gemisi telefonu iPhone 11, DxOMark ekibinin ön kamera testine girdi. DxOMark, iPhone 11'in ön kamerasına, beklentileri karşılayan ancak cihazın en iyiler arasında olmasına izin vermeyen bir puan verdi.

Dünya çapında popüler olan hemen hemen tüm amiral gemilerinin kamera performanslarını test eden DxOmark, şimdi de iPhone 11'in ön kamerasını ele aldı. iPhone 11 satışa sunulalı epey zaman olduğundan cihazın gerçek hayattaki selfie performansını zaten biliyoruz ancak DxOmark, iPhone 11'in kağıt üstündeki puanlarını da ortaya çıkardı.

iPhone 11'in ön kamerası, tüketicilere 12 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu kameranın diyafram açıklığı f/2.2 ve Smart HDR özelliğine sahip. Sadece rakamlar özelinde değerlendirecek olursak iPhone 11'in ön kamerasından büyük bir beklentimizin oluşmaması gerekiyor. Ancak ortaya çıkan performans testi sonuçları, iPhone 11'in ciddi anlamda kaliteli bir ön kameraya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

iPhone 11 ön kamerasının DxOMark testi sonuçları

DxOMark ekibine göre iPhone 11'in ön kamerası, genel performans açısından ortalama 91 puan almayı başarıyor. Fotoğraf çekimleri konusunda biraz daha iyi olduğunu gördüğümüz telefon, bu kategoride 92 puan almayı başarırken video kategorisinde ise 90 puanla yetiniyor. Bu puan, akıllı telefon sektörü açısından kabul edilebilir seviyede ancak genel olarak Apple, Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin son amiral gemilerine ne yazık ki yetişemiyor.

iPhone 11'in ön kamera performansı, Huawei P30 Pro'nunkiyle neredeyse aynı

DxOMark ekibinin geçtiğimiz dönemlerde yaptığı ön kamera performans testlerine yakından baktığımızda, iPhone 11'in Huawei P30 Pro'nun ön kamerasıyla neredeyse aynı puanı aldığını görüyoruz. Ancak Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu P40 Pro (103) ve Samsung'un son amiral gemisi telefonu Galaxy S20 Ultra'nın (100), iPhone 11'e kıyasla çok daha yüksek performanslara sahip olduğuna değinmek gerekiyor.

iPhone 11 ile iPhone 11 Pro Max arasında performans farkı yok

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 11 ile iPhone 11 Pro Max arasında herhangi bir ön kamera farkı bulunmuyor. Bu durum, iPhone 11 Pro Max modelinin de iPhone 11 ile aynı seviyede kalite sunduğunu gösteriyor. DxOMark ekibi, iPhone 11 Pro Max'in sadece odak mesafesi konusunda biraz daha iyi olduğunu, bunun da sadece uzaktan çekim yapmaya çalışırken fayda sağlayacağını belirtiyor.