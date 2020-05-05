Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) devam eden salgın nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacağını geçtiğimiz ay duyuran Apple, şimdi de etkinlik için tarih verdi. Yapılan açıklamaya göre etkinlik, 22 Haziran'da başlayacak.

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce geliştiriciyi bir araya getiren Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), devam eden koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl farklı bir formatta düzenlenecek. Bu kapsamda etkinliğin 31. yılında çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini geçtiğimiz ay açıklayan Apple, şimdiyse etkinliğe dair bazı detayları paylaştı ve tarih verdi.

Yapılan açıklamaya göre 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan WWDC 2020, devam eden salgına rağmen tarihinin en büyüklerinden biri olacak. Bildiğiniz gibi daha önceki WWDC konferanslarına katılmak isteyenlerin 1.600 dolarlık bir ücret ödemesi gerekiyordu. Bu noktada etkinliği öncekilerden ayıran en büyük farksa tamamen ücretsiz olması; yani etkinlik çok daha geniş kitlelere hitap edecek.

WWDC 2020’de kaç katılımcı olacak?

Tüm geliştirici topluluğunu yepyeni bir deneyimle buluşturacaklarını söyleyen Apple Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, WWDC 2020’nin 155’ten fazla ülke ve bölgedeki 23 milyonu aşkın kayıtlı geliştiriciden oluşan global geliştirici topluluğunu da bir araya getireceğini söylüyor.

Öğrenci geliştiricilere gelinceyse Apple Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, onların Apple geliştirici topluluğunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Bu noktada Federighi, etkinlik bu yıl sanal ortamda yapılacak olsa da öğrenime devam eden yazılımcıların kendi Swift oyun alanlarını yaratarak kodlama yeteneklerini gösterme fırsatı bulacakları Swift Student Challenge’ın da etkinliğin bir parçası olacağını duyurdu.

Swift Student Challenge kayıtları başlıyor:

Swift programlama dilini öğrenmeye yardımcı olan bir uygulama olan Swift Playgrounds, iPad ve Mac’te kullanılabiliyor. Dünyanın dört bir yanından öğrenim hayatına devam eden öğrencilerin katılabileceği programın kayıtlarıysa bugün TSİ 21.59'da açılacak. 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan kayıt sürecine başvurularsa buradaki bağlantıdan yapılacak.

Apple; geliştiricilerin açılış konuşmaları, platformlar, oturumlar, laboratuvar programları gibi etkinliğe dair detaylara ulaşmaları için Apple Developer uygulamalarını da öneriyor. Bu bilgilerin tümünün aynı zamanda Apple Developer sitesinde sunulacağını da belirtelim.