Fotoğrafçılığa ilgisi olsun olmasın çoğu kişi akıllı telefon kameralarıyla güzel görüntüler elde etmeyi ve anılar biriktirmeyi sever. iPhone 11, yeni kamera geliştirmeleriyle bu alanda kolaylık sağlasa da daha kaliteli fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak bazı tüyolar mevcut.

Yıllar süren durağan gelişmelerin ardından Apple, iPhone 11 ile etkili bir geri dönüş gerçekleştirdi. Pil ömrünü arttırmanın yanı sıra şirket, kamera kalitesi üzerinde gerçekten önemli geliştirmelere imza attı. Özellikle gece görüş modu ile büyük başarı sağlayan Apple, düşük ışık seviyesinde fotoğraf çekimi alanında diğer rakiplerini geçti.

Eğer akıllı telefon fotoğrafçılığı hevesiniz varsa Apple'ın size sunabileceği en iyi telefonu üçlü arka kamera kurulumuna sahip iPhone 11 Pro olacaktır. Bu telefonlarla iyi görünen, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek pek de zor sayılmaz. Ancak bazı küçük ipuçları ve ayrıntılarla fotoğrafçılığınızı bir sonraki seviyeye taşımak mümkün.

USA Today için yazdığı yazıda Jefferson Graham, bir grup profesyonel fotoğrafçıdan iPhone kamerası kullanırken elde edilen fotoğrafları geliştirecek basit ve etkili tüyolar istedi. İşin piri bir fotoğrafçı da olsanız, fotoğrafçılığa yeni ilgi duyan bir acemide olsanız bu önemli ipuçları günlük hayatınızda kullanabilirsiniz.

Portre çekim

Matt Van Swol, portre fotoğrafları çekme konusunda okuyuculara mesafe yaratmayı önerdi ve sunduğu ipuçlarına şu ifadelerle devam etti:

"Mesafe yaratın. Nesne ile arkaplan arasında ne kadar fiziksel mesafe olursa, iPhone kameranız portre fotoğraf için o kadar ayrılma elde eder. Portre modu, profesyonel bir kamerada elde edeceğiniz alan derinliğini taklit ederek fotoğraflarınızda derinlik hissiyatı sağlar."

Yüksek kalite selfie

Yazıda bulunmayan ama bahsetmeye değer bir ipucu ise selfie çekimi ile ilgili. Varsayılan ayarlarda portre fotoğraf çekerken iPhone, sadece deklanşöre bastığınız taktirde 7 MP'lik bir fotoğraf sunar. iPhone'un 12 MP'lik ön kamerasından tamamen yararlanabilmek için yapmanız gereken tek şey, iki ok sembolü ile gösterilen genişletme tuşuna basmak. Ayrıca selfie'yi manzara modunda çekmeniz de 12 MP çözünürlükten faydalanmanızı sağlayacaktır.

Video çekimi sırasında yüksek kalite fotoğraflar yakalamak

Aslında çok basit olan ama birçok insanın hala farkında olmadığı bir diğer ipucu ise video kaydı sırasında fotoğraf çekmekle ilgili. iPhone'unuzla video çekerken aynı zamanda yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmeniz mümkün. Video sırasında ekranın sağ tarafında bulunan beyaz tuşa basarak bu özellikten faydalanabilirsiniz.