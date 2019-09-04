Retrica'yı Tarihe Gömen 10 Şahane Selfie Uygulaması

Bir zamanların en popüler fotoğraf uygulamalarından olan Retrica, artık konu selfie (özçekim) olduğu zaman eskisi kadar tercih edilmiyor. Bizlerde telefonlarda bulunan kamera ile yetinmek istemeyen fotoğraf meraklılarının kullanabileceği, aralarında Instagram’ın da bulunduğu fotoğraf uygulamalarından oluşan bir liste hazırladık.

Akıllı telefonların yükselişe geçtiği zamanlarda da insanların bir akıllı telefondan en çok beklediği şeyler arasında iyi fotoğraf çekmek yer alıyordu. Henüz “selfie” kelimesi bile üretilmemişken, insanlar bir telefonu kamerasına göre yargılamaya başlamıştı bile.

İnsanlar yavaş yavaş fotoğraf makinelerini ellerinden bırakıp, taşıması tabii ki çok daha kolay olan akıllı telefonlarıyla fotoğraflar çekmeye başladılar. Bu fotoğraflar da bir fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflara göre güçsüz kaldığı için, çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyuyorlardı.

Retrica neden eskisi kadar popüler değil?

Durum böyle olunca, o dönemde çok fazla kullanılan Retrica ve B612 gibi uygulamalar yapılmıştı. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu uygulamalar, sonrasında zamanla Snapchat ve Instagram gibi yapay zeka desteğiyle çalışan uygulamalar tarafından tahtlarından indirildi.

Sonrasında da zamanla yeni fotoğraf uygulamaları geliştirildi ve hepsi farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabiliyor. Bizler de bugün emektâr diyebileceğimiz Retrica yerine kullanılabilecek en iyi selfie uygulamalarını listeyeceğiz. Yazımızda, uygulama içi satın alım olmayan ve oldukça küçük boyutlu uygulamalara da yer verdik.

Retrica alternatifi en iyi fotoğraf ve selfie uygulamaları (Özet liste):

Pixlr

Instagram

PicsArt

VSCO

PicSay

Facetune

BeFunky

Camera360

Candy Camera

piZap

Söylediğimiz gibi, gelişen teknolojiyle birlikte fotoğraf çekimleri sırasında ihtiyaç duyulan özellikler de âdeta evrime uğradı. Yeni uygulamalar da bu özelliklere adapte olma konusunda eskilere oranla daha başarılı oldu. Retrica gibi uygulamaların alternatifi olarak da adlandırılabilecek bu uygulamalara, gelin yakından bakalım.

En iyi fotoğraf ve selfie uygulamaları:

VSCO:

Geliştirici: VSCO

Boyutu: 46 MB

Uygulama için satın alım: Var

VSCO, listemizdeki en popüler fotoğraf uygulaması Instagram’a oranla daha farklı filtrelere, kullanıcı olarak da bir nebze daha yaratıcı bir kitleye sahip olması yönleriyle öne çıkıyor. Her şeyin yanında, eğer ilginiz varsa uygulamada fotoğrafçılıkla ilgili yayınlanan makaleler de bulunuyor.

Camera360:

Geliştirici: PinGuo Inc.

Boyutu: 48 MB

Uygulama için satın alım: Var

2000’li yıllarda oldukça fazla kullanılan webcam filtreleri için üretilmiş sitelerinin evrilmiş bir hâli, akıllı telefon çağında da kullanılıyor. Camera360 ise bu türün en başarılı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

piZap:

Geliştirici: piZap

Boyutu: 28 MB

Uygulama için satın alım: Var

piZap, daha çok fotoğraf kolajları yapmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. İçinde bulunan kolaj çerçeveleri, yazı fontları, efektler, etiketler ve çeşitli düzenleme araçlarıyla ortaya çok güzel kolajlar çıkarabiliyorsunuz.

PicsArt:

Geliştirici: PicsArt

Boyutu: 29 MB

Uygulama için satın alım: Var

Picsart, kolajlardan tutun fotoğraf düzenlemeye kadar birçok özelliğe sahip. Uygulama, 450 milyonu aşkın indirme sayısıyla ise günümüzün en popüler fotoğraf düzenleme programlarından biri.

Pixlr:

Geliştirici: 123RF Limited

Boyutu: 32 MB

Uygulama için satın alım: Var

Pixlr için, hem bir kamera uygulaması, hem bir kolaj düzenleyicisi, hem de bir fotoğraf düzenleyicisi dememiz daha doğru olur. İçinde bulunan geniş ve ayrıntılı düzenleme seçenekleriyle bu konuda neredeyse rakipsiz olduğunu söylemek yanlış olmaz.

PicSay:

Geliştirici: ShinyCore

Boyutu: 1,8 MB

Uygulama için satın alım: Yok

PicSay, ödül kazanmış fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında. Fotoğrafları keskinleştirmek, kırmızı gözleri düzeltmek, görüntüyü kırpmak ve daha birçok ayrıntı düzenlemeyi yapmak isteyen insanların kullanmaktan en çok memnun kalacağı uygulamalardan biri. Bu arada PicSay yalnızca Android üzerinde bulunuyor.

BeFunky:

Geliştirici: BeFunky INC.

Boyutu: 27 MB

Uygulama için satın alım: Yok

Fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yeni alternatiflerden biri olan BeFunky, birçok rakibi arasından kolay kullanımıyla sıyrılmayı başarıyor. Uygulamayı kullanırken, fotoğraf düzenlemek için yalnızca birkaç tuşa basmanızın yeteceği, kullanıcı dostu bir arayüzü var.

Candy Camera:

Geliştirici: JP Brother, INC.

Boyutu: 49 MB

Uygulama için satın alım: Yok

Candy Camera da kolaj düzenlemesi yapabileceğiniz uygulamalardan biri. Ancak en göze çarpan özelliklerinden biri, selfie’lere gerçek zamanlı olarak efektler uygulayabiliyor olmanız. Üstelik bu efektler yüz adeti aşmış durumda. Son olarak, uygulama içinden yüzünüze filtre uygulayarak başka kullanıcıları aramanız mümkün.

Facetune2:

Geliştirici: Lightricks Ltd.

Boyutu: 86 MB

Uygulama için satın alım: Var

Facetune, sosyal medya entegrasyonu oldukça başarılı fotoğraf uygulamalarından biri. Uygulama, barındırdığı çok sayıda efektle mobil cihazlarda kullanabileceğiniz en zengin seçeneklerden biri.

Instagram:

Geliştirici: Instagram

Boyutu: 33 MB

Uygulama için satın alım: Yok

Geldik listemizde bulunan en ama en popüler olan uygulamaya. Evet, fotoğraf düzenleme uygulamaları sosyal medya entegrasyonları gereği, filtre zenginliği gereği öne çıkmayı başaran programlar. Instagram’ın bu listede en dikkat çeken uygulama olmasının sebebi ise, sosyal medyanın ta kendisi olması.

Sürekli güncellenen filtreleri, gerçek zamanlı olarak uygulanan bu filtreleri başka hiçbir programa ihtiyaç duymadan sosyal medyada paylaşabilmek, az ama öz fotoğraf düzenleme özellikleriyle pratik bir kullanım sunan Instagram, doğal olarak listemizde bulunan en çok kullanılan uygulama.

Zamanında neredeyse her akıllı telefonda yüklü Retrica benzeri uygulamaları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Özçekim dendiği ya da belki de bir grup fotoğrafında selfie çubuğu devreye girdiği zamanlarda kullanabileceğiniz bu uygulamalar, fotoğraf efekti ve güzelleştirme efekti gibi konularda da ön plana çıkıyor.

Bu arada Retrica’nın da hakkını yemeyelim, kendisi şu anda yalnızca Google Play Store üzerinde 100 milyondan fazla indirme sayısına sahip. Retrica’nın apk olarak indirilme sayıları da katıldığı zaman, bu sayı çok daha üst seviyelere çıkıyor. Son olarak Retrica, ekşi sözlük üzerinden dört sayfayı dolduracak kadar entry sayısına sahip.