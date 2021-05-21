iPhone 12, 2021 İlk Çeyrekte En Çok Satılan Telefon Oldu

Counterpoint Research, 2021'in ilk çeyreğinde en fazla gelir elde eden ve en çok satan akıllı telefonları açıkladı. iPhone 12, adet olarak en fazla satan akıllı telefon olsa da gelir bazında ikinci sırada yer aldı.

Counterpoint Research, içinde bulunduğumuz 2021 yılının ilk çeyreğine ait akıllı telefon satış verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler, 2021 1. çeyrekte üreticisine en fazla kazandıran akıllı telefonlar ile adet bazında en fazla satışa ulaşan akıllı telefon modellerini ortaya çıkardı.

Hem gelir bazında hem de satış adedi bazında baktığımızda Apple'ın mevcut en güncel iPhone modelleri olan iPhone 12 ailesinin akıllı telefon pazarını domine ettiğini görüyoruz. Özellikle gelir bazında baktığımızda üç iPhone 12 modeli, tüm akıllı telefon gelirlerinin üçte birini oluşturuyor.

iPhone 12 modelleri, tüm akıllı telefon gelirlerinin üçte birini elde etti

Apple'ın mevcut en pahalı iPhone modeli olan iPhone 12 Pro Max, yüzde 12 ile en yüksek gelir payına sahip model konumunda. Onu yüzde 11 ile iPhone 12, yüzde 9 ile iPhone 12 Pro takip ediyor. Ayrıca Samsung'un en pahalı akıllı telefonu olan Galaxy S21 Ultra da Samsung'un en fazla gelir kazandıran modeli konumunda bulunuyor.

Counterpoint Research'ün paylaşmış olduğu veriler açık bir şekilde fiyatı çoğu zaman tartışma konusu olan "premium" akıllı telefonların üreticilerine daha fazla kazandırdığını gösteriyor. iPhone 12 Pro Max'in iPhone 12'den, Galaxy S21 Ultra'nın Galaxy S21'den daha fazla kazandırmış olması, bunun açık bir göstergesi. Ayrıca en çok gelir elde eden 10 telefondan 8'inin 5G destekli olması, en azından amiral gemisi segmentte 5G'nin bir standart haline geldiğini gösteriyor.

2021 1. çeyrekte en fazla gelir elde eden akıllı telefonlar

iPhone 12 Pro Max - yüzde 12

iPhone 12 - yüzde 11

iPhone 12 Pro - yüzde 9

iPhone 11 - yüzde 3

Galaxy S21 Ultra - yüzde 3

iPhone 12 mini - yüzde 2

Galaxy S21 - yüzde 2

Mate 40 Pro - yüzde 2

Galaxy S21 Plus - yüzde 1

iPhone SE 2020 - yüzde 1

Satış adedine baktığımızda liste değişiyor olsa da iPhone 12 modellerinin üstünlüğü değişmiyor. Gelire bakıldığında zirvede olan iPhone 12 Pro Max, satış adedine bakıldığında zirveyi iPhone 12'ye teslim ediyor. Yine de iPhone 12 Pro Max'in yüksek fiyatına rağmen yılın ilk çeyreğinde en çok satılan ikinci akıllı telefon olması, Apple'ın 5G hamlesiyle müşterilerinin ilgisini çekmeyi başardığını gösteriyor.

Satış adedi söz konusu olduğunda giriş seviye telefonlar da listeye girebildiğinden Samsung Galaxy S21 modellerinin ilk 10'a giremediğini görüyoruz. Yine de Galaxy A12, A21S, A31 gibi modeller, Samsung'un en çok satan 10 telefon listesindeki temsilcileri olarak yer almaya devam ediyor.

2021 1. çeyrekte en çok satan akıllı telefonlar