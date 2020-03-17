YeniiPhone'un OLED Ekranını BOE Tedarik Edecek

Apple'ın bu sene çıkaracağı rivayet edilen 5,4 inçlik yeni iPhone'un OLED ekranını Çinli üretici BOE'nin tedarik edeceği söyleniyor. Bu yeni iPhone'un, 2020 yılında çıkacağı düşünülen diğer cihazlara göre teknik özellik açısından daha düşük olması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle Apple çok sayıda etkinliğini iptal etmek ve bazı mağazalarını kapatmak zorunda kalırken her şeye rağmen bu sene içerisinde yeni iPhone modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu seneki iPhone modelleri hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılırken, yeni bir iddia da DigiTimes tarafından dillendirildi. Apple'ın bu sene çıkaracağı rivayet edilen 5,4 inçlik yeni iPhone'unda yer alacak OLED ekran panellerini Çinli firma BOE'nin tedarik edeceği iddia ediliyor. BOE'nin dokunmatik ekran üreticisi General Interface Solutions'la anlaştığı ve OLED panelleri bu şekilde tedarik edeceği belirtiliyor.

Yeni iPhone 12'ler

Apple'ın bu seneki iPhone'larını OLED ekranla piyasaya süreceği rivayet ediliyordu. 5,4 inçlik iPhone modelinin yanı sıra 6,1 ve 6,7 inçlik akıllı telefonların da yer alacağı söyleniyor. Haberde OLED ekran için sadece 5,4 inçlik cihazdan bahsediliyor. Yeni söylentiyle birlikte 5,4 inçlik iPhone'un bu sene piyasaya sürülecek iPhone'lar arasında en düşüğü olacağı söylentisi de güç kazanıyor. 5,4 inçlik cihazın iPhone 11'in yerini alacağı, ama LCD ekran yerine OLED ekran kullanması bekleniyor.

OLED ekranlı 5,4 inçlik yeni iPhone modelinin diğer modeller arasında en düşük özellikler sahip cihaz olması bekleniyor. Bununla birlikte hiçbir şey kesin değil. BOE'nin Apple'la böyle bir anlaşmaya varamayacak olması, Apple'ın OLED ekran için başka bir tedarikçiyle anlaşması da mümkün.

Samsung, Galaxy S20’lerde mavi ışık emisyonu azaltışmış, düşük güç tüketimi sağlayan yeni OLED ekranlarını kullanmıştı. Şirket, S20’lerin OLED ekranlarının daha önce kullanılan ekran panelinden yüzde 15 daha fazla güç verimliliği sağladığını ve LCD ekranlardan yüzde 70 daha az ışık yaydığını açıklamıştı.