iPhone 12'ler, Yeni Nesil OLED Ekranlara Sahip Olacak

Ortaya çıkan yeni bilgiler, iPhone X’dan beri telefonlarında OLED ekran kullanan Apple’ın iPhone 12’lerde ekran teknolojisinde ileri bir adım atacağını gösteriyor. Apple, ekran teknolojisinde önemli gelişmeler sağlayarak Samsung’un Galaxy S20’lerinin önüne geçmek istiyor.

Samsung, Galaxy S20’lerde mavi ışık emisyonu azaltışmış, düşük güç tüketimi sağlayan yeni OLED ekranlarını kullandı. Şirket, S20’lerin OLED ekranlarının daha önce kullanılan ekran panelinden yüzde 15 daha fazla güç verimliliği sağladığını ve LCD ekranlardan yüzde 70 daha az ışık yaydığını açıkladı. Yani Samsung, Galaxy S20’lerde gayet dikkat çekici bir ekran teknolojisi sundu.

Apple, daha gelişmiş OLED ekranlar kullanabilmek için LG ile iş birliğine gidiyor ve büyük yatırımlar yapıyor ancak LG'nin mevcut durumda Samsung'a hem üretim kapasitesi hem de kalite olarak yetişmesi çok da mümkün görünmüyor. Bu nedenle Apple, dönüp dolaşıp yine Samsung'dan ekran satın almaya devam ediyor. Apple'ın iPhone 12 ekranlarında Samsung mu LG mi tercih edeceği ise hala belli değil.

Her iki durumda da iPhone 12, yeni nesil bir ekrana sahip olacak. iPhone 12’nin yeni nesil ekranı iPad Pro’dan aşina olduğumuz yüksek yenileme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisine sahip olacak.

iPhone 12’de Apple A14 çip kullacak ve 5G bağlantısı desteği yeni modellerle birlikte iPhone’lara da geliyor. iPhone 12’de Touch ID desteğinin geri geleceği ve uzun menzilli bir 3D kameranın iPhone 12’de olacağı ortaya çıkan bilgiler arasında.

iPhone 12’nin tüm bu teknolojileri telefonun fiyatının iPhone 11’lerden daha yüksek olacağını gösteriyor. Ancak ortaya çıkan raporlar Apple’ın, rakiplerinin karşısında daha az fiyat artırımına gideceğini gösteriyor.