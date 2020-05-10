iPhone 12 Pro, 120 Hz ProMotion Ekrana Sahip Olacak

Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini tanıtmasına henüz bir hayli zaman var, ancak yeni iPhone modelleriyle ilgili bilgiler ortaya atılmaya devam ediliyor. Yeni bir iddiaya göre iPhone 12 Pro, 120 Hz ekrana sahip olacak.

Apple, tableti iPad Pro’da ProMotion adı verilen bir teknolojiyi kullanıyor. 120 Hz ekran yenileme oranı sunan bu teknoloji, içeriğin oldukça yumuşak bir şekilde kaydırılmasını ve hareket ettirilmesini sağlıyor. Görünüşe göre bu teknoloji sadece iPad Pro’larda da kalmayacak.

‘EverythingApplePro’ isimli bir YouTube kanalı, XDA yazarı Max Winebach’tan da aldığı bilgilerle iPhone 12 Pro ile ilgili ortaya çıkan son bilgileri aktardı. Videoda, iPhone 12 Pro’nun 6,7 inçlik OLED ekranında da ProMotion teknolojisinin yer alacağını ifade etti.

120 Hz ekrana sahip iPhone

Kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre Apple mühendisleri, 90 Hz yerine otomatik olarak 60 Hz ile 120 Hz yenileme oranı arasında değişecek 120 Hz’lik bir ekran kullanmak istiyor. Bu sayede batarya ömrü de korunmuş olacak. Ancak ProMotion’ın çok daha fazla güç tüketmesinden ötürü Apple’ın sadece optimizasyonlara sırtını dayayamayacağını ve daha büyük fiziksel bir batarya kullanması gerekeceğini de söylemek gerekiyor.

Ortaya atılan bu yeni iddianın aslında daha önce ortaya çıkan bilgilerle birbirini doğruladığını söyleyebiliriz. Ice Universe, geçtiğimiz senenin temmuz ayında “Apple, 2020 model iPhone’larda 60 Hz / 120 Hz değişebilir ekran yenileme oranı üzerinde düşünüyor. Samsung ve LG ile görüşmeler yürütüyor” demişti.

Videoda ifade edilen bir diğer nokta Face ID ile ilgili. Face ID, daha geniş açılarda çalışması için geliştirilecek ve daha iyi bir yüz takibine sahip olacak. iPhone 12 Pro’nun çentiğinde de ufak bir küçülme yaşanacak. Ayrıca Navy Blue renk seçeneği, Gece Yeşili renk seçeneğinin yerini alacak.

Kamera tarafına bakıldığında iPhone 12 Pro’nun kamerası 12 MP olarak kalacak ancak biraz daha büyük olacak. Otomatik odaklanma ve Gece Modu gibi düşük ışık fotoğraflarında da geliştirmeler olacak. Telefoto lens tarafına bakıldığında 3x optik yakınlaştırmaya ve Gece Modu resimleri desteğine kavuşacak. Ayrıca yeni nesil iPhone amiral gemisinde tıpkı iPad Pro’da olduğu gibi LiDAR sensörü bulunacak.