iPhone 12'nin iPhone 11 Benzeri Konsept Tasarımı (Video)

Apple’ın önümüzdeki sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 12 serisi için yeni konsept tasarımlar paylaşılmaya devam ediliyor. Paylaşılan son konsept, iPhone 12'nin iPhone 11'in aksine üç kamera ile geleceğini gösterirken tasarımın iPhone 11 serisi ile büyük ölçüde aynı olacağını ortaya koyuyor.

Apple, önümüzdeki sonbaharda yeni iPhone serisini tanıtmak için hazırlıklara devam ediyor. Apple yeni serinin çalışmalarına devam ederken iPhone 12 serisi ile yeni söylentiler ve konsept tasarımlar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ortaya atılan yeni bir iddia, sonbaharda tanıtılacak 6.1 inçlik iPhone 12 modelinin çift arka kameralı iPhone 11'in aksine üç arka kamera ile geleceğini ortaya koyuyor. Bu da iPhone 12'nin kamerasının iPhone 11 Pro ile büyük oranda aynı olacağını ortaya koyuyor.

6.1 inçlik iPhone 12’de üç arka kamera olacak

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 11 modellerinden iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’de üç kameraya yer verirken 6.1 inçlik büyüklüğe sahip iPhone 11’de iki arka kameraya yer vermişti.

Xleaks7’den Pigtou’nun yayınladığı yeni bir haber, Apple’ın gelecek sonbaharda tanıtacağı iPhone 12 serisinde bu konuda bir değişiklik olacağını öne sürüyor. Pigtou’nun haberine göre 6.1 inçlik iPhone 12 modeli üç arka kamera ile gelecek.

iPhone 12’nin üç arka kamera ile gelmesi, 6.1 inçlik model ile Pro modeller arasındaki çizgiyi biraz daha bulanıklaştıracağa benziyor. Ancak iddialar, üçüncü kamera seçiminde 6.1 inçlik model ile Pro modeller arasındaki farkı LiDAR sensörünün oluşturacağını öne sürüyor.

iPhone 12 ile ilgili bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler

iPhone 12 ile ilgili bu zamana kadar ortaya çıkan iddiaların birkaç tanesi sonbaharda dört yeni iPhone’la karşılaşacağımızı gösteriyordu. 749 dolara satışa sunulacak 6.1 inçlik iPhone 12 modelinin yanında, 6.7 inç büyüklüğünde iPhone 12 Pro Max’in de geleceği iddia ediliyor. Bu iki iPhone modelinin dışında 6.1 inç büyüklüğünde bir iPhone 12 Pro (999 dolar fiyatla) ve 5.4 inç büyüklüğünde iPhone 12 (649 dolar fiyatla) tanıtılacağı da söyleniyor.

Piyasaya sürülecek bütün iPhone modellerinin OLED ekran ve 5G bağlantısına sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Ancak bazı kaynaklar sadece iki Pro modelin 5G’ye sahip olacağını söylüyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi Pro modellerin 5G bağlantısının yanında artırılmış gerçeklik deneyimini geliştiren LiDAR sensörü ile geleceği de öne sürülüyor.

Üç arka kameraya sahip 6.1 inçlik iPhone 12'nin konsept tasarım videosu