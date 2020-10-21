iPhone 12 ve 12 Pro'nun Android Telefonları Mahvettiği Performans Test Sonuçları

tom's guide, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun gücünü test etti. Telefonlara yapılan Geekbench, 3D Mark ve Adobe Premiere Rush testleri, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun diğer tüm Android telefonlardan daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Ancak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, bir konuda iPhone 11 Pro Max'e yenik düştü.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en yeni iPhone modelleri, Çin merkezli kıyaslama platformu AnTuTu'da bekleneni verememişti. Ancak Geekbench ve diğer kıyaslama platformları üzerinden yapılan bazı testler, iPhone 12 serisinin oldukça güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Hatta hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro, piyasadaki herhangi bir Android telefondan çok daha güçlü.

"tom's guide" ekibi, 5 nm üretim sürecine sahip A14 Bionic işlemcili iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu, bazı testlere soktu. Yapılan bu testler, her iki modelin de bugüne kadar piyasaya sürülmüş olan modellerden güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan testler, iPhone 12 ailesiyle Android telefonlar ile iPhone'lar arasındaki makasın, ciddi anlamda açıldığını ortaya koyuyor.

Geekbench 5'e göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, piyasadaki en güçlü akıllı telefon

Geekbench, bir akıllı telefonun genel olarak performans durumunu ölçüyor. Bu bağlamda bugüne dek yapılan testler, daima iPhone modellerini üstün gösteriyordu. Bu durum, iPhone 12 ailesinde de devam etti. Yapılan testlerde iPhone 12, tek çekirdekli işlemlerde 1593, çok çekirdekli işlemlerde ise 3859 puan almayı başardı. iPhone 12 Pro da ise bu değerler, sırasıyla 1585 ve 3669 olarak karşımıza çıktı. Apple'ın en güçlü rakibi olan Samsung ise ne Galaxy Note20 Ultra ne de Galaxy S20 Plus modellerinde iPhone 12'yle yarışamadı. Oyuncular için özel olarak geliştirilen ASUS ROG Phone 3, tek çekirdekli testlerde isteneni veremese de çok çekirdekli işlemlerde iPhone 12 Pro'ya yaklaşmayı başardı.

İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun yanı sıra piyasadaki en güçlü Android telefonların yer aldığı Geekbench 5 sonuçları tablosu

Grafik konusunda iPhone 12 ailesi, diğer Android telefonlardan güçlü ancak iPhone 11 Pro Max de iPhone 12 ailesinden güçlü

tom's guide, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun grafik performansını da test etti. Bu testler, alanında en iyi olarak bilinen 3DMark isimli platform üzerinden gerçekleştirildi. Yapılan testlerde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro arasında, çok ciddi bir fark çıkmadı. Her iki model de piyasadaki en güçlü Android telefonları harcarken, ilginç de bir olay ortaya çıktı. 3DMark'ta yapılan Wild Life isimli teste göre iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 ailesindeki her iki üyesini de geride bıraktı.

İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun grafik performans durumunu gösteren test sonuçları

3DMark testlerine göre iPhone 12, grafik performansı açısından 6562 puan topladı. iPhone 12 Pro'da ise bu değer, 6567 puan olarak karşımıza çıktı. Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy S20 Plus ise iPhone 12 ailesinin hayli gerisinde kaldı. Ancak az önce de bahsettiğimiz gibi iPhone 11 Pro Max de iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu geride bıraktı. Geçen yılın amiral gemisi iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, 3DMark testlerinde 7709 puan aldı.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, video kodlama konusunda herhangi bir Android telefonu ikiye katlıyor

tom's guide ekibinin iPhone 12 ailesi için yaptığı son gerçek dünya testi, Adobe Premiere Rush oldu. Ekip üyeleri, bu test kapsamında 4K çözünürlüğündeki bir videonun, ne kadar sürede 1080p'ye dönüştürüldüğünü test ettiler. Yapılan test sonuçları, iPhone 12 ailesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Piyasadaki herhangi bir akıllı telefon, video kodlama konusunda iPhone 12'nin eline su dökememişti.

İşte iPhone 12 ailesi ve diğer telefonların video kodlama konusundaki performansları

Adobe Premiere Rush testlerine göre iPhone 12, iPhone 12 Pro'yu sadece 1 saniye farkla geçiyor. Ancak hem iPhone 11 Pro Max hem de test edilen diğer Android telefonlar, iPhone 12 Pro'ya yetişemiyorlar. Apple, iPhone 11 Pro'daki video kodlama performansını iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da ikiye katlamış gibi görünüyor. Çünkü iPhone 12, 4K çözünürlükte bir videoyu 26 saniyede 1080p haline getirirken iPhone 12 Pro, 27 saniyede bu işlemi yerine getiriyor. Samsung Galaxy S20 Plus'ın bu konudaki performansı ise 1 dakika 13 saniye olarak belirlenmiş durumda.

Elbette bir akıllı telefonun iyi ya da kötü olduğunu belirleyen onlarca değişken var. Üstelik bu değişkenler de kişiden kişiye fark edebiliyor. Ancak yüksek fiyatına ve diğer her şeyine rağmen bir iPhone 12 almak isterseniz, bu haberimizde bahsettiğimiz testlerin tümünde A14 Bionic işlemcinin fazlasıyla güçlü olduğunu aklınızdan çıkarmayın.