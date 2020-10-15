iPhone 12 Ailesinin Hayal Kırıklığı Yaratan AnTuTu Skoru

Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modeli, AnTuTu testlerine girdi. Yapılan testler, Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarının performans açısından beklentileri karşılamadığını ortaya koydu. A14 Bionic'in genel performansı, A13 Bionic'ten sadece yüzde 5-6 kadar daha iyi.

Apple'ın birkaç gün önce duyurduğu iPhone 12 ailesinin iki üyesi, AnTuTu testine girdi. Yapılan testler, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun performans açısından tam bir hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor. Çünkü A14 Bionic isimli yeni işlemciler, Android amiral gemilerine güç veren Snapdragon 865'e göre çok daha düşük puanlar aldı. Ayrıca A14 Bionic, A13 Bionic'le kıyaslandığında da ortaya dişe değer bir sonuç çıkmıyor.

AnTuTu'nun testlerinin Geekbench'e göre biraz daha detaylı olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu platformda işlemcinin, GPU'nun, RAM'in ve kullanıcı arayüzünün genel performansına göre puanlamalar yapılıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun aldığı değerlerse yaklaşık olarak 570 bin seviyelerinde karşımıza çıkıyor. Basit bir kıyaslama yapacak olursak Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da 687 bin puan almayı başarmıştı. Ancak Mi 10 Pro ile iPhone 12 arasındaki en büyük fark, GPU konusunda karşımıza çıkıyor. iPhone 12'nin GPU performansı, ne yazık ki Mi 10 Pro'nun yüzde 40 daha gerisinde.

İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun AnTuTu'da aldığı skor

AnTuTu'da test edilen cihazların detaylı puanlarına baktığımızda, iPhone 12 Pro'nun iPhone 12'ye göre biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda iPhone 12'nin CPU puanı 167 bin 894, GPU performansı 201 bin 085 RAM performansı 105 bin 677 ve kullanıcı arayüzü performansı da 90 bin 243 olarak karşımıza çıkıyor. Bu puanlar genellendiğinde ise iPhone 12'nin AnTuTu'daki net puanı, 564 bin 899 olarak belirlenmiş durumda. iPhone 12 Pro'da ise 167 bin 437 CPU, 196 bin 812 GPU, 114 bin 462 RAM ve son olarak da 93 bin 422 puan da kullanıcı arayüzü için verilmiş. iPhone 12 Pro'nun genel puanı 572 bin 133.

Bu puanları Android ekosistemiyle kıyaslamanın bir hata olduğunun farkındayız. Fakat bu durumda da 5 nm üretim sürecinden geçen A14 Bionic işlemcinin, 7 nm üretim sürecinden geçen A13 Bionic'ten de gözle görülür bir fark sunamadığı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü iPhone 11 Pro Max'in AnTuTu puanı 536 bin 883 olarak karşımıza çıkmıştı. Aradaki fark ise yüzde 5 ila yüzde 6 aralığında.