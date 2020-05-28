iPhone 13 Kamera Özelliklerinin Sızdırıldığı İddia Edildi

Twitter'da iOS ve yeni iPhone modelleri hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Fudge kullanıcı isimli bir hesap, daha iPhone 12 tanıtılmadan iPhone 13'ün kamera özelliklerini sızdırdığını iddia etti. Fudge'un iddiasına göre iPhone 13, 5 kameralı bir kurulumla karşımıza çıkacak.

Apple hayranları bir süredir, yaklaşmakta olan iPhone 12 ile ilgili yeni detayları bekliyorlar. Apple, bugüne kadar yeni telefonuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve bilgilerimiz daha çok şirkete yakın kaynakların sızıntılarından ibaret. Şimdi ise Apple'ın iPhone modelleri ile ilgili yeni bir sızıntı yaşandı ancak bu sızıntı iPhone 12 değil, önümüzdeki yıl sonbahar aylarında çıkması beklenen "iPhone 13" ile ilgili.

Yeni iPhone modelleri ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Fudge isimli bir hesap, Apple'ın önümüzdeki yıl duyuracağı amiral gemisi iPhone modellerinin kamera özelliklerini paylaştı. Sızdırdığı bilgilerin henüz çok yeni olduğunu ve şirketin ilerleyen dönemlerde bu kamera kurulumunu değiştirebileceğini söyleyen hesap, Apple'ın iPhone 13'te çok güçlü kameralar kullanacağını vurguluyor.

iPhone 13 kameraları böyle görünecek

Paylaşılan görsele göre Apple, iPhone 13'te kare kamera kurulumu kullanmaya devam edecek. Kurulumda yer alacak beşinci sensör ise kare şeklindeki kamera modülünün hemen altında yer alacak. Twitter hesabına göre iPhone 13'ün kamera özellikleri şu şekilde olacak;

1x optik, 6x dijital yakınlaştırma yapan 64 MP geniş açılı kamera

geniş açılı kamera Video çekimlerinde kullanılacak 64 MP anamorfik kamera

anamorfik kamera 40 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera (tersine yakınlaştırma destekli)

çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera (tersine yakınlaştırma destekli) 3x-5x aralığında optik, 15x-20x aralığında dijital yakınlaştırma sunan 40 MP telefoto kamera

telefoto kamera LiDAR 4.0

Bu yıl tanıtılacak iPhone 12'nin kamera özellikleriyle ilgili bazı bilgiler sızdırılmış durumda. Bugüne kadar sızdırılan bilgilerin en dikkat çekici olanı ise iPhone 12'nin LiDAR ile geleceği oldu. Ayrıca yeni modellerde 64 MP geniş açılı kamera olacağı ve 3x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera ile geleceği de belirtiliyor.