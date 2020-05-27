Apple, farklı alternatifler aramasına rağmen iPhone ekranları için Samsung ile çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Samsung, iPhone 12 serisinin üç farklı modelindeki OLED ekranların yüzde 80'ini temin edecek.

Apple'ın eylül veya ekim aylarında iPhone 12 serisi altında ikisi premium dört yeni iPhone piyasaya sürmesi bekleniyor. Cupertinolu teknoloji devi, alternatifler arıyor olmasına rağmen yeni nesil akıllı telefonlarında yine büyük ölçüde Samsung'un OLED ekranlarını kullanacak.

Endüstri kaynaklarından elde edilen yeni bir rapora göre Samsung Display, Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni nesil iPhone serisi için aldığı OLED ekran siparişlerinin yaklaşık yüzde 80'ini temin etti. LG Display ve BOE, iPhone 12 serisi için diğer panel tedarikçileri olacak.

Samsung, 3 farklı iPhone modeli için OLED ekran üretecek

Samsung Display'in 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik Pro modelleri için OLED ekran panelleri tedarik etmesi bekleniyor. Diğer yandan giriş seviyesi iPhone 12 modeline benzer özelliklere sahip olacağı öngörülen LG ve BOE tarafından üretilen ekranlar kullanılabilir.

Samsung, Apple'ın iPhone X ile OLED ekranlara geçtiği 2017 yılından bu yana iPhone'lar için OLED ekranlar tedarik ediyor. Son iddialar, geçtiğimiz günlerde Apple'ın maliyetleri düşürmek ve Güney Koreli şirkete bağımlılığını azaltmak için BOE'nin esnek OLED ekranlarını test ettiğini öne sürüyordu.

Samsung'un da geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 serisinin OLED ekranları için BOE ile görüştüğü iddia edilmişti. Güney Koreli şirket, OLED ekran üretimindeki küresel hakimiyetine rağmen maliyetleri düşürmek için Samsung Display'den vazgeçebilir.