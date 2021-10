iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S21 Ultra Hız Testi

Apple ve Samsung tarafından çıkarılan her amiral gemisi telefonda gerçekleştirilen hız testi bu sefer iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S21 Ultra arasında gerçekleştirildi. İşlemciye yüklenen işlemleri gerçekleştirme konusunda kazanan isim yine değişmedi.

Akıllı telefonların yan yana koyularak hızlarının karşılaştırılması uzun süredir yapılan ve halen popüler bir karşılaştırma yöntemi. Yeni iPhone'ların piyasaya sürülmesiyle birlikte, bir derbi olarak adlandırılabilecek Apple-Samsung kıyaslaması gerçekleştirildi.

iPhone 13 Pro Max ve Galaxy S21 Ultra'nın karşılaştırılmasının gerçekleştirildiği videoda, eskiden olduğu gibi dokunma işlemlerini bir insan gerçekleştirmiyor; bunun yerine, dokunma işlemleri arasındaki milisaniyelik farkları ortadan kaldırmak amacıyla robot eller kullanılmış.İki cihaz arasındaki performans farkına şahit olmanız için sizleri videoyu izlemeye davet edeceğiz ancak bazı konularda hangi cihazın daha iyi bir performans sergilediğinden kısaca bahsetmekte fayda var.

Oyunları hızlı açan iPhone 13 Pro Max testin kazananı oldu

Cihazların yan yana koyularak ve çeşitli uygulamaların aynı anda açılmasıyla gerçekleştirilen testte oyunların yüklenme hızı konusunda kazanan isim az çok tahmin edilebilir; tabii ki iPhone. Bir oyunun yüklenmesi gibi kompleks bir işlemi en hızlı şekilde gerçekleştiren cihaz tabii ki diğer uygulamaları da en hızlı açan cihaz olarak testin kazananı oldu.

Her iki cihaz arasındaki oyun başlatma süresi farkının yaklaşık 7 saniye olduğunu düşündüğümüzde benchmark sonuçlarının arasındaki büyük farkın aslında o kadar da büyük olmadığını söylemek mümkün olabilir. iPhone, her zamanki gibi işlemciye yüklenen görevlerde öndeyken RAM yönetimi testinde her iki cihaz da benzer performanslar sergiledi.