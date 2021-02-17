iPhone 13 Pro'nun Yüksek Kaliteli Görüntüleri Yayınlandı

Son zamanların en çok beklenen akıllı telefonları serilerinden biri olan iPhone 13 serisi ile ilgili birçok haber gündeme geliyor. Serinin en güçlü modellerinden biri olacak olan iPhone 13 Pro hakkında da bazı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Bu sene içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 13 Pro'nun tasarım detaylarını gözler önüne seren fotoğraflar ve bir video da ortaya çıktı.

Akıllı telefonlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık günlük hayatımızın büyük alanını kaplayan bir parçası haline geldi. Bu durum da yeni çıkacak akıllı telefonlar için olan merakın doğal olarak artmasına sebep oluyor. Akıllı telefonların tasarımları, teknik detayları ve farklı bilgileri de daha piyasaya sürülmeden bazı kişi veya kurumlar tarafından çeşitli iddialarla ortaya çıkarılıyor. Bugün de önümüzdeki aylarda çıkması planlanan iPhone 13 Pro için aynı durum oldu.

Son zamanların en çok beklenen akıllı telefon serilerinden biri de şüphesiz ki iPhone 13 serisi. Technizo Concept isimli bir grafik tasarımcı, LetsGoDigital ile iş birliği yaptı ve serinin en güçlü modeli olacak iPhone 13 Pro'nun tasarımını gözler önüne serdi. Ekip bunu yaparken daha önce iPhone 13 Pro hakkında çıkan bilgileri kullandı ve telefonun tasarımını bu bilgilere göre gerçekleştirdi.

İşte iPhone 13 Pro'nun konsept tasarımı:

iPhone 13 veya iPhone 12s olarak adlandırılması beklenen yeni iPhone serisi işte böyle gözükecek. Cihazın iPhone 12'ye olan benzerliği, serinin isminin 'iPhone 12s' olacağına işaret ediyor olabilir. Cihazın ön tarafında 120 Hz yenileme hızı sunan gelişmiş bir AMOLED ekran bulunacak. Yeni iPhone serisinde bulunacak olan parmak izi tarayıcısı da bu AMOLED ekranın içerisine gömülü şekilde gelecek.

Cihazın arka tarafında ise son iPhone serilerinde gördüğümüz gibi dikdörtgen bir kamera kurulumu görmekteyiz. Yayınlanan fotoğraflarda ve videoda yeni iPhone'un mor, sarı, krem, kırmızı ve siyah renklerde olduğunu görebiliyoruz.

Bunun yanı sıra Technizo Concept, Apple'ın çok önemli bir yapı ve tasarım değişikliğine gidecek bir modeli kesinlikle piyasaya süreceğini belirtiyor. Bu değişiklik de son zamanlarda birçok akıllı telefon konseptinde gördüğümüz kablolu şarj girişinin kaldırılması. Bu şekilde cihazların suya ve toza karşı daha dayanıklı olması hedefleniyor.

iPhone 13 Pro'nun konsept tasarım videosu:

iPhone 13 serisi ve katlanabilir iPhone ile ilgili bilinen her şeyi anlattığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: