iPhone 13 Serisinin Ekranlarında Büyük Değişiklik Yaşanacak

Henüz iPhone 13 serisinin çıkmasına uzun bir süre olsa da telefonla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan bir iddiaya göre iPhone 13 serisi entegre dokunmatik katmanlı OLED ekranlarla gelecek.

Büyük akıllı telefon üreticilerinin yeni çıkaracakları telefonlarla ilgili bilgiler ve haberler, cihazın çıkmasına uzun bir süre olsa bile ortaya çıkabiliyor. Üstelik bu telefon iPhone ise üzerine daha fazla dikkat çekmeyi de başarıyor ki bu haberimizin konusu da çıkmasına daha uzun bir süre bulunan iPhone 13 serisi ile ilgili.

Apple, iPhone 13 serisi akıllı telefonlarında entegre dokunmatik katmanlı OLED ekranlar kullanmayı planlıyor. Ortaya atılan iddialara göre yeni iPhone modelleri 2021 yılında bu panellerle birlikte gelecek. Hatta şirketin bu panellerin siparişini verdiği de ifade ediliyor.

iPhone 13 serisi entegre dokunmatik katmanlı OLED ekranlarla gelecek

Peki, söz konusu bu ekranların şu anki iPhone'larda kullanılan ekranlardan farkı ne? Geleneksel ekranlarda dokunma katmanı, OLED panelin üstüne konumlandırılıyor. Bu yeni ekranlardaki dokunmatik katmansa direkt olarak ekranın içerisine entegre edilmiş olacak. Dolayısıyla ek katmana olan ihtiyaç yok olacak, telefonlar daha ince tasarlanabilecek ve cihazların maliyeti düşecek.

Söz konusu ekran olunca Apple'un bu sene çıkaracağı 4 iPhone 12 modelinden de bahsetmek gerekiyor: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Bu cihazlarda, 2020 model akıllı telefonlarda sık sık görülen 5G bağlantı desteği ve yüksek ekran yenileme oranın olması bekleniyor.

iPhone 12 serisi, yüksek ekran yenileme oranının yanı sıra OLED ekranlarla birlikte gelecek. Bu ekranlar, 4 iPhone 12 modelinde de yer alacak. Burada Apple'ın bu ekranları kimden alacağı sorusu ortaya çıkıyor. Apple, OLED ekran tedarikini Samsung'dan gerçekleştiriyor ancak bu sefer rotasını Çinli ekran üreticisi BOE'ye kaydırabileceği ifade ediliyor. Şirketin bu değişikliği yapmasının sebebi ise hem en büyük rakibine olan bağımlılığını azaltmak hem de ekranları daha ucuza alabilmek.