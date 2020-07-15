Heyecanla beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Güvenilir bir kaynak, Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj kablosunu değiştireceğini iddia etti. Yeni iPhone'ların şarj kablosuz ile ilgili görüntüler de paylaşan kaynak, yeni tasarımın hayli farklı olacağını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yakın bir tarihte duyurulmasını beklediğimiz iPhone 12 konusu, tam anlamıyla arap saçına döndü. Geçtiğimiz süreçte ortaya atılan iddialar, Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarının gecikeceğini gösteriyordu. Bu durum bir türlü netleşmemiş, Apple hayranları bu durumu sindirememişti ki yeni bir iddia patlak verdi. Apple'ın iPhone 12'nin kutu içeriğine şarj adaptörünü eklemeyeceği ileri sürüldü. Bu iddialar da şu an için netleşmiş durumda değil.

iPhone 12'nin bu kadar büyük bilinmezlerle dolu oluşu, elbette tüketicileri meraklandırıyor. İşte tüm bunlar yaşanırken şimdi de daha ilginç bir sızıntı yaşandı. Daha önce sızdırdığı bilgilerle kamuoyunun güvenini kazanmayı başaran L0vetodream, Apple'ın yeni bir Lightning kablosu üzerinde çalıştığını iddia etti. Bu kablo, iPhone'larda alıştığımız Lightning kablosundan hayli farklı görünüyor.

iPhone 12'nin Lightning kablosu, işte böyle olacak

L0vetodream'in açıklamalarına göre Apple, bu yıl alıştığımızdan çok daha farklı bir Lightning kablo tasarımı ile karşımıza çıkacak. iPhone'ların şarj olmasını sağlayacak soket ise yine aynı şekliyle kalacak. Ayrıca yapılan açıklamalara göre şirket, bu yıl örgülü bir kablo tasarımını tercih edecek.

Apple'ın yeni şarj kablosu tasarımının tüketicilerin önemli bir sorununu çözebileceğini açıkça söyleyebiliriz. Bugüne kadar Apple'ın şarj kabloları, dayanıklı bir yapıya sahip değillerdi ve kolaylıkla kırılıyorlardı. Bu da iPhone sahipleri için ekstra masraf anlamına geliyordu. Üstelik bu kablonun orijinalleri, hiç de azımsanamayacak bedellere satılıyordu. Örgülü tasarım, kolay kırılma sorununu ortadan kaldıracak.

Sızıntı doğruysa, iPhone 12 alan herkes şarj adaptörü almak zorunda da kalabilir

Haberimizin başında, henüz netlik kazanmayan bir iddiadan bahsetmiştik. Bu iddia, iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazının çıkmayacağını gösteriyordu. Eğer söz konusu iddia gerçek olursa iPhone 12 almayı düşünen tüketiciler, ekstra masraf yapmak zorunda kalabilirler. Çünkü iPhone 12'ye ait olduğu ileri sürülen yeni şarj kablosu, USB Type-C girişiyle geliyor. Dolayısıyla bir iPhone 11 sahibiyseniz ve iPhone 12 almayı planlıyorsanız bile yeni bir şarj aleti almak zorunda kalacaksınız.