iPhone 14 Serisinin Batarya Kapasitesi Belli Oldu

iPhone 14 ailesinin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Çin'den gelen bilgilere göre serinin en güçlü bataryası iPhone 14 Plus'ta yer alıyor. Peki geçen yıl ile kıyasladığımızda, batarya kapasitelerinde nasıl bir artış var?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Far Out etkinliğinde en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturmuştu. Etkinliğin parlayan yıldızı ise hiç şüphesiz iPhone 14 ailesiydi. Etkinlikten sonra ise iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile ilgili yepyeni bilgiler paylaşılmaya başlandı. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha eklendi.

Çin'deki ürün veritabanı sistemini inceleyen Macrumors ekibi, iPhone 14 ailesinin batarya kapasitesini tespit etmeyi başardı. Elde edilen bulgular, iPhone 14 ailesinin batarya kapasitesinin, iPhone 13 ailesinden nispeten yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Gelin hep birlikte hem iPhone 14'ün hem de iPhone 13'ün batarya kapasitelerine yakından bakalım.

Far Out etkinliğinin kısa bir özetine hemen aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz

Karşınızda iPhone 14 serisinin batarya kapasiteleri

iPhone 14 3.279 mAh iPhone 14 Plus 4.325 mAh iPhone 14 Pro 3.200 mAh iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh

Serinin en güçlü bataryalı modelinin iPhone 14 Plus olduğunu görüyoruz. Ancak burada çok ciddi bir farktan bahsetmek mümkün değil. iPhone 14 Plus ile aynı ekran boyutuna sahip olan iPhone 14 Pro Max'in batarya kapasitesi ile iPhone 14 Plus'ınki arasında yalnızca 2 mAh'lık bir fark var. Peki iPhone 14 ile iPhone 13 arasındaki batarya kapasitesini kıyaslarsak, nasıl bir sonuçla karşılaşırız?

iPhone 13'ün batarya kapasitesi nasıldı?

iPhone 13 mini 2.406 mAh iPhone 13 3.227 mAh iPhone 13 Pro 3.095 mAh iPhone 13 Pro Max 4.352 mAh

iPhone 13'e ait verileri iPhone 14'e ait veriler ile kıyasladığımızda, iPhone 14 ailesinin genel olarak iPhone 13'ten daha büyük bataryalara sahip olduklarını görüyoruz. Ancak Pro Max modellerde durum tam tersi. iPhone 13 Pro Max'te 4.352 mAh kapasiteli batarya bulunurken, iPhone 14 Pro Max'te ise 4.323 mAh kapasiteli batarya görüyoruz. Buna rağmen; iPhone 14 Pro Max'in iPhone 13 Pro Max'ten çok daha iyi bir performans sunacağını, çünkü bu akıllı telefonun daha gelişmiş ve verimli bir işlemciyle donatıldığını söylemeden geçmemek gerekiyor.

Peki tüm bunlara rağmen tonla para verip iPhone 14'ü satın almaya değer mi?