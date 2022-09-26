Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen iPhone 14 serisi büyük bir ses getirdi. İnsanlar mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu ve adeta izdiham yaşandı. Tabii bazılarımız ise yeni telefonları incelemek için mağazalara gitmek yerine elimizin altındaki internete girip oradan bakmayı tercih ettik. Peki internette neler gördük?

Apple ne zaman yeni bir cihaz tanıtacak olsa tüm gözler onun üzerinde oluyor. Ancak bu yeni cihaz bir iPhone ise tüm dünya bir anda yeni telefonu konuşmaya başlıyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde de Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini tanıttı. Duyurulduğu günden bu yana tartışılan serinin fiyatları ise adeta cep yakıyor.

Biliyorsunuz ki Türkiye Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarının en pahalıya satıldığı ülke oldu. Ülkemizdeki en ucuz satış fiyatlarına şöyle bir bakacak olursak; iPhone 14 30.999 TL’den, iPhone 14 Pro 39.999 TL’den, iPhone 14 Pro Max ise 43.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tabii durum böyle olunca çeşitli satış platformlarındaki satıcılar birbirinden ilginç sorularla karşılaştı. Bugün sizler için o sorulardan bazılarını derledik. Gelin bir bakalım.

200 ineği sağmak zor iş tabii.

Kaybolmuşsa zor gibi, onları bulmak var bir de...

5 kavanoz bal ve 2 çift bot mu?

Oda arkadaşlarınızı iyi seçmeniz gerektiğini hatırlatan bir soru.

Bu baba tarafından akrabaların çektiği nedir ya?

Ne zaman pahalı bir şey görsek aklımıza ilk gelen soru hep bu oluyor:

Akademik başarıları takaslamak mı?

Yemek yapsa, çamaşırları yıkasa bir de üstüne temizlik yapsa içimiz anca rahatlayacak.

"Var dersem inanacak mısınız?"

En azından uçabiliyormuş(?)

Kafaları karıştırıp indirim almaya çalışanlar da oldu.

Halihazırda var olan arabasıyla takas etmeyi düşünenler de olmuş. Hem de ‘gayış’ paket...

Arabasına kıyamayıp sadece tamponu vermeyi teklif edenleri de unutmadık.

Hem telefon satıp hem ev arkadaşı sahibi olabiliyorsun.

Zaman zaman konudan da saptık.

Var bi' hayalimiz...

Sonuç olarak bazı satıcılar bile telefonu alan olacağına inanmadı...

Güldük eğlendik ama...

Maalesef ki iPhone 14 serisi, 60 bin TL’ye varan fiyatıyla birçoğumuzun erişemeyeceği telefonlar. Bu sebeple ağlanacak halimize gülüyoruz diyebiliriz. Tabii ki yukarıda görmüş olduğunuz soruları soran kişilerin de bunları eğlence amacıyla yazdığının farkındayız. Gerçekten kimsenin kullandığı telefonun markasını veya modelini bu kadar umursamıyor olmasını umuyoruz.

Bu içeriğimizi hazırlarken birçok sitede binlerce yorum gördük. Birçoğumuz bu yorumları yazarken iyi niyetli olsak da durum her zaman böyle olmayabiliyor. Bir noktadan sonra işler eğlence olmaktan çıkıp, bu sorulara cevap veren satıcılar için işkence haline gelebiliyor. Bu sebeple yaptığımız eylemlerin başkasını zor duruma sokmadığına veya hakaret içermediğine daha çok dikkat edebiliriz. Unutmayalım ki hiçbir telefon, hiçbir teknoloji bizden ve sevdiklerimizden önemli olamaz.

Güldürürken hüzünlendiren iPhone 14 modellerine alıcı gözüyle yeniden bakmak isterseniz:

Peki bu fiyata gerçekten almaya değer mi?