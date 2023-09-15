iPhone 14 almak yerine "Seneye iPhone 15 alırım, şimdi o kadar para vermeye gerek yok." diyenler, geçen yıl kenara attıkları parayı hangi şekilde değerlendirmiş olsalardı yeni iPhone'u alabilirlerdi?

Akıllı telefon pazarının en büyüklerinden biri olan Apple, her sene yeni bir iPhone modeli piyasaya sürüyor. Yasın Beş Evresi gibi iPhone lansmanlarının da artık her sene tekrar eden 5 evresi bulunuyor: Alay etme, fiyatlara tepki gösterme, normalleştirme, kabullenme ve standart haline getirme. Bu sene USB Type-C girişi ve 1 gramlık hafifleme ile alay sürecini geçtik. Şimdi iPhone fiyatlarına şaşırma, o paraya geçmişte alabildiğimiz şeyleri sayma sürecindeyiz.

Her yıl iPhone'unu yenilemek için bir sene daha bekleme kararı alan çok sayıda insan var. Öte yandan ülkemizin şartlarında alım gücümüzü bir yıl korumak pek de kolay bir iş değil. Geçtiğimiz yılın modelleri ile bu yılın modelleri arasındaki fiyat farkı da hepimizin malumu. Peki iPhone 14 için harcanacak para, hangi yatırım araçlarında değerlendirilseydi bugün rahatça iPhone 15 almaya yetebilirdi?

iPhone 14 (128 GB) modelinin satışa çıktığı fiyat: 39.999 TL

39.999 TL iPhone 15 (128 GB) modelinin satışa çıktığı fiyat: 49.999 TL

49.999 TL Yıllık bazda fiyat artışı: %25

O parayla dolar alıp bekleyenler kazançlı çıkmış gibi gözüküyor.

Bir yıl önce USD/TL kurunun 18,226 olduğunu görüyoruz. Bugünkü kur ise 26,94 olarak karşımıza çıkıyor. Alış ve satış fiyatı arasındaki farktan etkilenilmeyen bir senaryoda (Örneğin Tether alınan senaryoda) 2195 dolar almak mümkün olmuş. Bugünün kuruyla 59.122 TL yapıyor ki bu da bize iPhone 15 için hayli hayli yetiyor. iPhone 15 Plus 128 GB ya da iPhone 15 256 GB bile alsak cebimizde kılıf vs. almaya güzel bir para kalıyor.

Peki dolar değil de euro almış olanların durumu ne?

Bir yıl önce 1 euro almak için ödenmesi gereken fiyat 18,17 TL. Bugün ise Euro/TL kuru 28,97'yi bulmuş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Euro, geçen sürede dolardan bile hızlı yükselmeyi başarmış ve bir yılda tam %59,31 artış göstermiş. 1 yıl önce iPhone 14 parasıyla 2.201 euro alınırken, bugün 2.201 euro ile 63.774 TL alınabiliyor. iPhone 15'imizi 128 GB yerine 512 GB'lık modelden alabiliyoruz bu durumda da. Ya da 256 GB'lık bir iPhone 15 Plus da seçebiliyoruz.

En güvenli yatırım olan altın da kazandıranlar arasında.

Bir yıl önce 994,20 TL'den işlem gören altın, bugün ise 1653,49 TL'den işlem görüyor. Yani %66'lık bir artış söz konusu durumda. Bir yıl önce iPhone almak yerine altına yatırılan para ile 40,23 gram altın alınabiliyordu. Kuyumculardan 0,23 gram altın diye bir şey alınmayan, düz 40 gram altın saklanan bir durumda ise elimize 66,140 TL geçiyor. iPhone 15 128 GB'ı zaten geçin, üstüne 3.000 TL daha koyarsanız iPhone 15 Plus 512 GB alabiliyorsunuz.

Diyelim ki iyi bir hisse senedi bulduk, işte o zaman şenlik var.

Benim seçtiğim örnek hisse QNBFB hissesi oldu. Kazandıran hisseler olduğu gibi kaybettiren hisseler de olsa da, bu örnekte yatırımcımız iyi bir yatırımcı olsun. Bir sepet yapmak yerine tek hisseye yatırım yapmak biraz riskli olsa da bu defa yatırımcımızın şansı yaver gitsin, bir kere de kader bizim yüzümüze gülsün.

Bir yıl önceki fiyatı 45,16 TL olan QNBFB hisselerinin bugünkü değeri ise tam 202 TL, Yani tam olarak %329,79'luk bir artış söz konusu durumda. Bir yıl önce alınan 885 hissenin bugün satılması halinde cebe girecek olan miktar ise 178.770 TL. Bu parayla iPhone 15 Plus 512 GB modelinden 2 tane alabiliyorsunuz. Cebinizde de 40 bin lira civarı bir para kalıyor.

Peki Bitcoin pazarında durum nasıl olurdu?

Bir yıl önceki Bitcoin fiyatına baktığımızda, BTC'nin USD karşısında bile %32'ye yakın artış gösterdiğine şahit oluyoruz. TL karşısında ise bu artış %93,96 olarak gerçekleşiyor. Yani artış oranı, iPhone fiyatlarındaki değişimden çok daha fazla. Bir yıl önce 373.725 TL verip aldığımız BTC, bugün bize 77.075 TL olarak dönerdi. Bu da canımızın istediği iPhone modelini veya iPhone 15 Plus modellerinden bazılarını almamız için gereken kaynağı sağlardı.

Sarelle 350 gr Fındık Ezmesi alsak da oluyormuş aslında...

Geçen yıl bu zamanlarda 29,50 TL olan Sarelle 350 gr fındık ezmesi bugün 65 TL, o da en ucuz alternatif. 59 liradan bile satsak -tabii bozulmadıysa- %100 kazanç elde ederiz. Bu da kabaca 80 bin liramız olduğu anlamına gelir. Hem iPhone 15 alırız, hem de bol bol fındık ezmesi kalır.