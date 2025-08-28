Apple'ın 2022 yılında duyurduğu en güçlü telefon iPhone 14 Pro Max'ti. Peki bu telefon bugün alınır mı? Bu içeriğimizde iPhone 14 Pro Max'in teknik özelliklerine ve güncel satış fiyatlarına bakıyoruz...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan 3 yıl önce iPhone 14 serisini tanıttı. Yapay zekânın esamesinin okunmadığı yıllarda duyurulan telefonlardan en dikkat çeken ise iPhone 14 Pro Max'ti. Zira bu telefon, o dönem tarihin en iyi iPhone'u olarak lanse edilmişti.

Peki bu akıllı telefon neler sunuyor? iPhone 14 Pro Max'in özellikleri ve bugünkü fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde iPhone 14 Pro Max ile ilgili tüm detaylara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max tasarımı:

Boyutlar 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm Ağırlık 240 gram Renk seçenekleri Derin mor, altın, gümüş, uzay siyahı

iPhone 14 Pro Max hem Apple hem de Apple hayranları için oldukça özel bir model diyebiliriz. Çünkü Apple, ilk kez bu akıllı telefonlarda çentikli ekran dayatmasını bıraktı. iPhone 14 Pro modelleri ile piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinde Dynamic Island olarak isimlendirilen çentik bölümü bulunacaktı. Telefon, bunun dışında ise iPhone 13 Pro Max'ten çok da farklı değildi.

iPhone 14 Pro Max ekranı:

Ekran boyutu 6.7 inç Yenileme hızı 120 Hz Çözünürlük 2796 x 1290 piksel Parlaklık 2000 nit Ekran tipi Super Retina XDR OLED

iPhone 14 Pro Max'te, 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inç boyutlu OLED ekran görüyoruz. Super Retina XDR teknolojisini destekleyen ekran, 2.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. iPhone 14 Pro Max'in ekran çerçevesi, şimdikiler kadar ince değildi.

iPhone 14 Pro Max performansı:

İşlemci A16 Bionic CPU 6 çekirdekli GPU 5 çekirdekli Neural Engine 16 çekirdekli RAM 6 GB Depolama 128-256-512-1024 GB

Apple'ın 2022 model amiral gemisi telefonunda A16 Bionic işlemci bulunuyor. O dönemler için oldukça güçlü yapıda olan bu işlemci, bugünün koşullarında yapay zekâ özelliklerini destekleyemiyor. Zaten işlemci gücü yeterli olsa bile iPhone 14 Pro Max'te 6 GB RAM bulunuyor ve bu da Apple Intelligence özellikleri için yeterli değil.

iPhone 14 Pro Max kamera özellikleri:

Arka kamera 48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.8) Selfie kamera 12 MP (f/1.9)

Apple'ın 2022 yılında tanıttığı iPhone 14 Pro Max modeli, bugün üretilen iPhone'larda olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyordu. 48 MP çözünürlük sunan ana kameranın bulunduğu telefonda 12 MP ultra geniş açılı sensör ile 12 MP telefoto kamera yer alıyordu. Apple'ın bugün bile reklam ettiği ProMotion gibi gelişmiş çekim özellikleri, iPhone 14 Pro Max'te bulunuyor.

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç OLED, 2796 x 1290 piksel, 120 Hz İşlemci A16 Bionic RAM 6 GB (LPDDR5) Depolama 128-256-512-1024 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.8) Batarya 4.320 mAh İşletim Sistemi iOS 18 Renk Seçenekleri Derin mor, altın, gümüş, uzay siyahı

iPhone 14 Pro Max fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 65.465 TL 6 GB + 256 GB 73.255 TL 6 GB + 512 GB 100.999 TL 6 GB + 1 TB 109.070 TL

iPhone 14 Pro Max, bu makalenin yazıldığı 22.08.2025 tarihinde Apple stoklarında bulunmuyor. Ancak üçüncü taraf satıcılar bu telefonu hâlâ ellerinde tutuyorlar. Yukarıdaki fiyatların anlamsız olmasının nedeni de tam olarak bu.

iPhone 14 serisi alınır mı?