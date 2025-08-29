Apple'ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu iPhone 15 modeli, yapay zekâ desteği almıyor olması nedeniyle çok eleştirilmişti. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor? iPhone 15 satın alınır mı? İşte fiyat ve özellikleri...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Eylül 2023'te düzenlediği "Wonderlust" etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıtmıştı. Bu serinin en uygun fiyatlı versiyonu ise iPhone 15'ti. Peki bu akıllı telefon, 2025 yılında hâlâ alınır mı?

Bu içeriğimizde iPhone 15'in teknik özelliklerine ve güncel fiyatlarına yakından bakacağız. Eğer şu sıralar bir iPhone 15 satın almayı planlıyorsanız bu içeriğe göz atmanızda fayda var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda iPhone 15:

iPhone 15 tasarımı:

Boyutlar 147,6 mm x 71,6 mm x 7,80 mm Ağırlık 171 gram Renk seçenekleri Pembe, sarı, yeşil, mavi, siyah

Apple, 2020 yılında tanıttığı iPhone 12 ile, keskin hatlara sahip bir tasarım dilini benimsemeye başladı. 2023 model iPhone'larda da genel olarak aynı tasarım dili kullanıldı. Bir başka deyişle Apple, tasarım noktasında ağzımızı açık bırakacak bir değişiklik sunmadı. Yine de iPhone 15 ailesinde bir önceki yıla kıyasla birkaç değişiklik bulunuyor. Bu değişiklikler ekran ile şarj portunda bizleri karşılıyor. Apple, iPhone 15 ailesi ile USB Type-C portu kullanıyor.

iPhone 15 ekranı:

Ekran boyutu 6.1 inç Yenileme hızı 60 Hz Çözünürlük 2556 x 1179 piksel Parlaklık 2000 nit Ekran tipi Super Retina XDR

Teknoloji devi, iPhone 14'ün Pro ve Pro Max modellerinde "Dynamic Island" dediği yeni bir teknolojiye geçiş yaptı. Böylelikle iPhone'lar için çentik devri sona ermiş oldu. İşte iPhone 15'teki en önemli tasarım değişikliklerinden bir tanesi de bu. iPhone 15 ile artık standart modellerde de Dynamic Island özelliği bulunacak. iPhone 15'in ekranı ise iPhone 14'e kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacak. 6.1 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 60 Hz tazeleme oranı sunacak. Telefonun tepe parlaklığı 2.000 nit olacak.

iPhone 15 performansı:

İşlemci A16 Bionic CPU 6 çekirdekli GPU 5 çekirdekli Neural Engine 16 çekirdekli RAM 6 GB Depolama 128-256-512 GB

Geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir işe imza atan Apple, iPhone 14'te bir yıl öncesine ait olan A15 Bionic işlemciyi kullandı. Pro ve Pro Max'te ise A16 Bionic işlemci ile karşılaştık. Bu durum, 2023'te de yaşandı. Apple, iPhone 15'te iPhone 14 Pro'daki A16 Bionic'in gelişmiş bir versiyonunu tercih etti. RAM cephesinde ise 6 GB kapasite bulunuyor. Bu durum, iPhone 15 ile iPhone 15 Plus'ın yapay zekâ destekli özelliklerinden mahrum kalmasına yol açmış durumda.

iPhone 15, 3.877 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Bu batarya, A16 Bionic'in verimli yapısı sayesinde daha iyi performans sunuyor.

iPhone 15 kamera özellikleri:

Arka kamera 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) Selfie kamera 12 MP (f/1.9)

iPhone 15, yine ikili kamera kurulumu ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Telefonun ana arka kamerası, Sony tarafından üretilen 48 MP sensörü yer alıyor. Telefondaki ikinci kamera ise ultra geniş açı için kullanılıyor. 12 MP çözünürlük sunan kamera, f/2.4 diyafram aralığı değerine sahip ve iPhone 14'e kıyasla büyük bir iyileştirme sunmuyor. Öte yandan; iPhone 15'in selfie kamerasında da bir değişim yok. iPhone 14'ün 12 MP selfie kamerası, gelişmiş versiyonuyla iPhone 15'te de karşımıza çıkıyor.

Apple'ın gelişmiş kamera özellikleri, iPhone 15'te de mevcut. Bu bağlamda; aksiyon modu, Smart HDR ve 4K Cinematic mod gibi özellikler, iPhone 15'te kullanılabiliyor. Telefonun 2x telefoto özelliğe sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

iPhone 15 teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç OLED, 1179 x 2556 piksel, 60 Hz İşlemci A16 Bionic RAM 6 GB (LPDDR5) Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) Batarya 3.877 mAh İşletim Sistemi iOS 17 Renk Seçenekleri Beyaz, mavi, siyah, sarı, pembe

iPhone 15 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 128 GB 52.999 TL 256 GB 58.499 TL 512 GB 59.799 TL

iPhone 15 serisi alınır mı?