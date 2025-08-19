Apple, her sene yepyeni bir iPhone modeliyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu modellerden en güçlüsü ve en çok ilgi göreni “Pro Max” cihazlar oluyor. 2023 yılında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro Max’te bunlardan biri. Peki 2 yıl önce çıkan ve o zamanların en güçlü iPhone’u olan iPhone 15 Pro Max nasıl özelliklere sahip? 2025’te fiyatı ne kadar?
Bugünkü içeriğimizde iPhone 15 Pro Max hakkında bilmeniz gereken tüm bilgilere göz atacağız. Cihaz 2 yıl olmasına rağmen hâlâ alınabilecek en iyi iPhone modelleri arasında yer alıyor.
iPhone 15 Pro Max ne zaman çıktı?
Apple, iPhone 15 ailesini 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği bir lansmanla resmen tanıtmıştı. Cihazların resmî satışı ise 22 Eylül 2023 tarihinde başlamıştı.
iPhone 15 Pro Max tasarımı
|Boyutlar
|
|Ağırlık
|
|Renkler
|
|Dayanıklılık
|
Apple, önceki nesil iPhone 14 Pro ile çok büyük değişikliklere gitmedi. iPhone 15 Pro Max modelinde, arkada 3’lü kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise ince çerçeveli ve Dinamik Adalı ekran tasarımı var. 4 renk seçeneğiyle gelen telefonun 8,25 mm kalınlığı ve 221 gram ağırlığı olduğunu belirtelim.
iPhone 15 Pro Max ekranı
|Boyut
|
|Çözünürlük
|
|Yenileme hızı
|
|Parlaklık
|
|Panel
|
iPhone 15 Pro Max’te 6,7 inç boyutunda Super Retina XDR OLED ekran kullanılıyor. Cihazda 120 Hz’lik ProMotion yüksek yenileme hızı ve 2796x1290 çözünürlük sunuluyor. 2000 nit maksimum parlaklıkla güneş ışığında yeterli performans verebiliyor.
iPhone 15 Pro Max performansı
|İşlemci
|
|CPU
|
|GPU
|
|Neural Engine
|
|Apple Intelligence
|
|RAM
|
|Depolama
|
Telefon, Apple’ın bir önceki nesil en iyi işlemcisi olan A17 Pro çipini kullanıyor. Bu çip ile yapay zekâ özellikleri destekleniyor, hem CPU ve GPU tarafında önceki nesle göre büyük performans iyileştirmeleri sunuluyor. iPhone 15 Pro Max’in iPhone 16 Pro modellerinden sonra en iyi performansı veren iPhone’lardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda 8 GB RAM ve 1 TB’a çıkan depolama olduğunu da belirtelim.
Bunlara ek olarak iPhone 15 Pro Max modeli, tıpkı kardeşi gibi Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine destek sunuyor. iPhone 15 Pro modelleri, yapay zekâ özelliklerini destekleyen en eski telefonlar. Bu da satın alınması için önemli avantajlarından.
iPhone 15 Pro Max kamerası
|Arka kamera
|
|Ön kamera
|
Kamera konusunda çok iddialı bir telefon diyebileceğimiz iPhone 15 Pro Max’in arkasında 48 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş kamera ve 12 MP’lik telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik selfie kamerası var.
iPhone 15 Pro Max bataryası
|Batarya
|
|Hızlı şarj
|
|Pil ömrü
|
Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 4441 mAh’lik batarya kullandı. Ona 20W kablolu hızlı şarj desteği, 15W MagSafe ve 15W Qi2 kablosuz şarj eşlik ediyor. Cihaz 29 saate kadar video oynatma ve 95 saate kadar ses çalma sunabiliyor.
iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri
|Ekran
|
|İşlemci
|
|RAM
|
|Depolama
|
|Arka kamera
|
|Ön kamera
|
|Batarya
|
|Renk
|
|Boyutlar ve ağırlık
|
iPhone 15 Pro Max fiyatı
iPhone 15 Pro Max modeli, 2023 yılında 76 bin TL’den satışa çıkmıştı. 2025 itibarıyla bu telefon şu anda Apple tarafından resmî olarak satılmıyor. Ancak 3. taraf satıcılarda bulmanız mümkün. Hâliyle artan dolar kuru nedeniyle fiyatı da yükselmiş durumda. Ağustos 2025 itibarıyla iPhone 15 Pro Max’in Türkiye fiyatının 84 bin TL civarlarından başlayıp 110 bin TL’ye kadar çıktığını söyleyebiliriz.