Hâlâ En Güçlü iPhone'lardan Biri: iPhone 15 Pro Max'in Tüm Özellikleri ve Güncel Fiyatı

2023 yılında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro Max, hâlâ alabileceğiniz en güçlü iPhone'lar arasında yer alıyor. Peki iPhone 15 Pro Max nasıl özelliklere sahip? Güncel fiyatı ne kadar?

Apple, her sene yepyeni bir iPhone modeliyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu modellerden en güçlüsü ve en çok ilgi göreni “Pro Max” cihazlar oluyor. 2023 yılında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro Max’te bunlardan biri. Peki 2 yıl önce çıkan ve o zamanların en güçlü iPhone’u olan iPhone 15 Pro Max nasıl özelliklere sahip? 2025’te fiyatı ne kadar?

Bugünkü içeriğimizde iPhone 15 Pro Max hakkında bilmeniz gereken tüm bilgilere göz atacağız. Cihaz 2 yıl olmasına rağmen hâlâ alınabilecek en iyi iPhone modelleri arasında yer alıyor.

iPhone 15 Pro Max ne zaman çıktı?

Apple, iPhone 15 ailesini 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği bir lansmanla resmen tanıtmıştı. Cihazların resmî satışı ise 22 Eylül 2023 tarihinde başlamıştı.

iPhone 15 Pro Max tasarımı

Boyutlar
  • 159,9 mm uzunluk
  • 76,7 mm genişlik
  • 8,25 derinlik
Ağırlık
  • 221 gram
Renkler
  • Siyah Titanyum
  • Beyaz Titanyum
  • Mavi Titanyum
  • Natürel Titanyum
Dayanıklılık
  • IP68

Apple, önceki nesil iPhone 14 Pro ile çok büyük değişikliklere gitmedi. iPhone 15 Pro Max modelinde, arkada 3’lü kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise ince çerçeveli ve Dinamik Adalı ekran tasarımı var. 4 renk seçeneğiyle gelen telefonun 8,25 mm kalınlığı ve 221 gram ağırlığı olduğunu belirtelim.

iPhone 15 Pro Max ekranı

Boyut
  • 6,7 inç
Çözünürlük
  • 2796x1290
Yenileme hızı
  • 120 Hz ProMotion
Parlaklık
  • 2000 nit
Panel
  • Super Retina XDR, OLED

iPhone 15 Pro Max’te 6,7 inç boyutunda Super Retina XDR OLED ekran kullanılıyor. Cihazda 120 Hz’lik ProMotion yüksek yenileme hızı ve 2796x1290 çözünürlük sunuluyor. 2000 nit maksimum parlaklıkla güneş ışığında yeterli performans verebiliyor.

iPhone 15 Pro Max performansı

İşlemci
  • A17 Pro
CPU
  • 6 çekirdekli (2 performans, 4 verimlilik)
GPU
  • 6 çekirdekli
Neural Engine
  • 16 çekirdekli
Apple Intelligence
  • Var
RAM
  • 8 GB
Depolama
  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB

Telefon, Apple’ın bir önceki nesil en iyi işlemcisi olan A17 Pro çipini kullanıyor. Bu çip ile yapay zekâ özellikleri destekleniyor, hem CPU ve GPU tarafında önceki nesle göre büyük performans iyileştirmeleri sunuluyor. iPhone 15 Pro Max’in iPhone 16 Pro modellerinden sonra en iyi performansı veren iPhone’lardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda 8 GB RAM ve 1 TB’a çıkan depolama olduğunu da belirtelim.

Bunlara ek olarak iPhone 15 Pro Max modeli, tıpkı kardeşi gibi Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine destek sunuyor. iPhone 15 Pro modelleri, yapay zekâ özelliklerini destekleyen en eski telefonlar. Bu da satın alınması için önemli avantajlarından.

iPhone 15 Pro Max kamerası

Arka kamera
  • 48 MP (f/1.78)
  • 12 MP (f/2.2)
  • 12 MP (f/1.78)
  • 25 kata kadar dijital zoom
  • 5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kat optik zoom aralığı
  • Kişiselleştirilebilen varsayılan lens
  • Akıllı HDR 5
  • Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Ön kamera
  • 12 MP (f/1.9)
  • Akıllı HDR 5
  • Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Kamera konusunda çok iddialı bir telefon diyebileceğimiz iPhone 15 Pro Max’in arkasında 48 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş kamera ve 12 MP’lik telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik selfie kamerası var.

iPhone 15 Pro Max bataryası

Batarya
  • 4441 mAh
Hızlı şarj
  • 20W
Pil ömrü
  • 29 saate kadar video oynatma
  • 25 saate kadar online video izleme
  • 95 saate kadar ses çalma

Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 4441 mAh’lik batarya kullandı. Ona 20W kablolu hızlı şarj desteği, 15W MagSafe ve 15W Qi2 kablosuz şarj eşlik ediyor. Cihaz 29 saate kadar video oynatma ve 95 saate kadar ses çalma sunabiliyor.

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri

Ekran
  • 6,7 inç
  • 2796x1290
  • 120 Hz ProMotion
  • 2000 nit
  • OLED
  • Super Retina XDR
İşlemci
  • A17 Pro
RAM
  • 8 GB
Depolama
  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB
Arka kamera
  • 48 MP (f/1.78)
  • 12 MP (f/2.2)
  • 12 MP (f/1.78)
Ön kamera
  • 12 MP (f/1.9)
Batarya
  • 4441 mAh
  • 20W hızlı şarj
  • 95 saate kadar ses çalma
  • 29 saate kadar video oynatma
Renk
  • Siyah Titanyum
  • Beyaz Titanyum
  • Mavi Titanyum
  • Natürel Titanyum
Boyutlar ve ağırlık
  • 159,9 mm uzunluk
  • 76,7 mm genişlik
  • 8,25 derinlik
  • 221 gram

iPhone 15 Pro Max fiyatı

iPhone 15 Pro Max modeli, 2023 yılında 76 bin TL’den satışa çıkmıştı. 2025 itibarıyla bu telefon şu anda Apple tarafından resmî olarak satılmıyor. Ancak 3. taraf satıcılarda bulmanız mümkün. Hâliyle artan dolar kuru nedeniyle fiyatı da yükselmiş durumda. Ağustos 2025 itibarıyla iPhone 15 Pro Max’in Türkiye fiyatının 84 bin TL civarlarından başlayıp 110 bin TL’ye kadar çıktığını söyleyebiliriz.

