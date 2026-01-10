iPhone 16'dan iPhone 17'ye Geçmek Mantıklı mı? Sizin İçin Tüm Detaylarıyla Yanıtladık!

iPhone 16 sahibi bir insanın iPhone 17'ye geçmesi mantıklı mı? İki telefon arasındaki farklar neler? Fiyatlar nasıl? Sizin için tüm bu soruları yanıtladık.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple her sene yeni amiral gemisi iPhone’ları bizlerle buluşturuyordu. Son olarak da geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17 serisinin tanıtıldığını görmüştük. Serinin standart iPhone 17 modeli de sunduğu özelliklerle büyük ilgi çekmeyi başarmıştı.

Peki iPhone 16’dan iPhone 17’ye geçmek mantıklı mı? İki telefon arasında ne gibi farklılıklar var? Hangisini kullanmak kullanıcılar için daha iyi bir tercih? Sizin için iPhone 16 ve iPhone 17 modellerini karşılaştırdık.

Tasarım

Düz iPhone 16 ve iPhone 17 modellerinin tasarımları aynı. İki telefonda da arkada pil şeklinde kamera tasarımı görüyoruz. Boyutlar da büyük ölçüde farklılık göstermiyor. iPhone 17’de 149.6 mm yükseklik, 71.5 mm genişlik, 7.95 mm incelik var. iPhone 16’da 147,6 mm yükseklik, 71,6 mm genişlik ve 7.80 mm incelik görüyoruz.

Renk seçenekleri ise iPhone 16’da Siyah, Beyaz, Pembe, Deniz Mavisi, Laciverttaş varken iPhone 17’de Lavanta, Ada Çayı, Sis Mavisi, Beyaz ve Siyah bulunuyor. Tasarım açısından aynı olmaları ve tek farkın renklerde olması burada bir fark oluşturmuyor.

Ekran

iPhone 16 iPhone 17 6,1 inç, Super Retina XDR Ekran 6,3 inç SuperRetina XDR ekran 60 Hz yenileme hızı 120 Hz ProMotion yenileme hızı 2556 x 1179 piksel çözünürlük 2622 x 1206 piksel çözünürlük 1600 nit parlaklık 1600 nit parlaklık Sürekli açık ekran özelliği yok Sürekli açık ekran özelliği var

Gelelim farkların başladığı yerlere. Ekran kısmında iki telefonda da büyük farklar var. iPhone 16 modelinde 6.1 boyutunda bir ekran varken iPhone 17’de daha büyük, 6.3’lük bir ekran bulunuyor. En önemli fark ise yenileme hızı diyebiliriz. Öyle ki Apple uzun yıllar sonra nihayet standart modeline de ProMotion 120 Hz ekran getirdi. Yani düz iPhone 17’de 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. iPhone 16’da ise 60 Hz’lik ekran bulunuyor. Bu da iPhone 17’yi çok daha akıcı bir deneyim sunmasıyla öne taşımayı başarıyor.

Çözünürlük tarafına baktığımızda iPhone 16’da 2556 x 1179 piksel, iPhone 17’de 2622 x 1206 piksel görüyoruz. Burada da iPhone 17 önde. Maksimum parlaklıklar 1600 nit ile iki cihazda da aynı.

Performans

iPhone 16 iPhone 17 A18 çip A19 çip 8 GB RAM 8 GB RAM 128/256/512 GB depolama 256/512 GB depolama Apple Intelligence var Apple Intelligence var

iPhone 16 modelinde Apple’ın bir önceki nesil çipi A18 bulunuyor. iPhone 17’de ise son nesil işlemci A19’u görüyoruz. A19’da 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine var. A18’e göre daha iyi ve hızlı performans gösterdiği için bu konuda da iPhone 17 önde diyebiliriz. Her iki telefonda da Apple Intelligence yapay zekâ desteği var. RAM tarafına baktığımızda iki cihazda da 8 GB’lık RAM var. Ancak depolamada işler değişiyor. Öyle ki iPhone 17 modeli, 256 GB’tan başlarken iPhone 16 128’den başlıyor. Üstelik Apple, 256 GB’ı giriş seviye yapmasına rağmen fiyat farkı koymamıştı. Yani daha pahalı değil. Bu gerçekten çok iyi bir avantaj.

Kamera

iPhone 16 iPhone 17 48 MP Fusion ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera 48 MP Fusion ana kamera, 48 MP Fusion ultra geniş kamera 12 MP TrueDepth ön kamera 18 MP Center Stage ön kamera

Kamera kısmına baktığımızda iPhone 16’da 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş kamera olmak üzere gelişmiş çift kamera sistemi görüyoruz. Ancak iPhone 17’de 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş kameralı Dual Fusion kamera sistemi bulunuyor. Bu da iPhone 17 modelinin çok daha iyi kamera performansı gösterebileceği anlamına geliyor.

En önemli farklardan biri ön kamera. Apple, son modellerine yepyeni 18 MP’lik Center Stage kamera getirmişti. iPhone 17’de de bunu görüyoruz. Çift çekim, Ana Sahne özelliği, ultra stabilize edilmiş video, geniş çekim ile telefonu yatay tutma ihtiyacını ortadan kaldırma, çok daha kaliteli fotoğraflar çekme gibi avantajları var. iPhone 16’da ise 12 MP’lik TrueDepth kamera bulunuyor. Yeterli olsa da iPhone 17’nin ön kamerasının gerisinde.

Pil

iPhone 16 iPhone 17 3.561 mAh 3.692 mAh 22 saate kadar video oynatma 30 saate kadar video oynatma 30W hızlı şarj desteği 40W'a kadar hızlı şarj desteği

Son olarak pil performansına bakalım. iPhone 16 modelinde 3561 mAh kapasiteli bataryayla 22 saate kadar video oynatma, 18 saate kadar online video izleme, 80 saate kadar ses çalma sunuluyor. iPhone 17 modelinde 3.692 mAh’lik batarya var. Bu batarya 30 saate kadar video oynatma, 27 saate kadar online video oynatma sunuyor. Yani burada da iPhone 17 daha önde.

Fiyat

iPhone 16 (128 GB) - 65.999 TL

iPhone 17 (256 GB) - 77.999 TL.

Gelelim en önemli kısma. Maalesef ülkemizde telefon fiyatları çok yüksek olduğu için bu kısım büyük önem taşıyor. Apple’ın resmî sitesinde 128 GB iPhone 16 modeli 65.999 TL’den başlıyor. iPhone 17 ise 256 GB ile 77.999 TL’lik fiyata sahip. Arada 12 bin TL’lik fark var. Apple sitesinde iPhone 16’nın 256 GB’lık versiyonu yok. Başka sitelere baktığımızda 70 bin TL civarı fiyat görüyoruz. Yani aynı depolamaya sahip modeller arasında 7-8 bin TL’lik fark var. iPhone 17 modelinin çok çok daha iyi özelliklere sahip olması nedeniyle bu fark gayet normal. Zaten üçüncü taraf satıcılardan düz iPhone 17'yi daha ucuza bulmanız da mümkün.

iPhone 16 ve iPhone 17 teknik özellikleri

Özellik iPhone 16 iPhone 17 Ekran İşlemci A18 A19 RAM 8 GB 8 GB Depolama 128/256/512 GB 256/512 GB Arka kamera 48 MP + 12 MP 48 MP + 48 MP Ön kamera 12 MP 18 MP Batarya 3.561 mAh (22 saat video oynatma) 3.692 mAh (30 saat video oynatma) İşletim sistemi iOS 26 iOS 26 Renkler Siyah, Beyaz, Pembe, Deniz Mavisi, Laciverttaş Lavanta, Ada Çayı, Sis Mavisi, Beyaz ve Siyah

Peki iPhone 16’dan iPhone 17’ye geçilir mi?

Kesinlikle evet. Standart iPhone 17 modeli, kuşkusuz Apple’ın son birkaç yılda yaptığı en iyi telefon. Hatta genel anlamda 2025’in en iyi telefonları arasında bile diyebiliriz. Aynı fiyattan 256 GB depolamayla gelmesi, 18 MP Center Stage yeni ön kamerası, ekranında normalde Pro modellerde olan 120 Hz yenileme hızı, 48 MP ultra geniş kamerası, daha yüksek pil ömrü, son nesil A19 çipiyle iPhone 16’ya göre ciddi fark yaratacak bir model.

Yani eğer iPhone 16’dan iPhone 17’ye geçiş düşünceniz varsa mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yepyeni bir telefon alacaksanız ve iPhone 16 ya da iPhone 17 arasında kaldıysanız iPhone 16’yı unutumalısınız. Biraz daha fazla ödeyerek direkt olarak iPhone 17’ye yönelip çok daha iyi özelliklere erişebilirsiniz.