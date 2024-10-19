Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen iPhone 16 serisindeki Pro modellerinde ciddi bir soruna yönelik kullanıcı şikâyetleri artmaya başladı.

Apple’ın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri daha piyasaya sürüleli çok olmamalarına rağmen kullanıcılar arasında beklenmedik donma ve yeniden başlama sorunlarıyla gündemde.

Reddit ve Apple'ın destek forumlarında bir süredir bu sorunlara dair birçok konu açılmış durumda. Sorunu yaşayan kullanıcılar, telefonlarının aniden donduğunu ve ardından kendiliğinden yeniden başladığını belirtiyor.

Sorun güncellemelerle çözülmüyor

İlk raporlar, iPhone 16 modellerinin Eylül ayında piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmaya başlamıştı ancak sayıları oldukça azdı. Apple’ın bu süreçte çıkardığı iOS 18.0.1 ve iOS 18.1 güncellemeleri de sorunu çözmede yetersiz kaldı. Kullanıcılar, en son yazılım güncellemelerini yüklemelerine rağmen cihazlarının hâlâ aynı sorunları yaşattığını belirtiyor.

Yaşanan sorunların rastgele meydana geldiği düşünülüyor. Bazı durumlarda ekran aniden yanıt vermeyi durduruyor ya da dokunmatik ekran komutlara çok yavaş tepki veriyor ve hemen ardından ise cihaz yeniden başlıyor. Hatta bazı kullanıcılar, iPhone’larının bekleme modundayken bile beklenmedik şekilde yeniden başlatıldığını ifade ediyor.

iPhone 16 Pro modelleri kendi kendine donup yeniden başlıyor

Apple’a başvuran bazı kullanıcılar, sorunun çözümü için Apple'dan yeni telefonlar teslim almış olsalar da bu cihazlarda da aynı sorunun tekrarlandığı bildiriliyor. Şikâyetlerin büyük çoğunluğunun iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde yaşandığı, dolayısıyla hatanın özellikle bu modellerle sınırlı olabileceği düşünülüyor.

Sorun her kullanıcıda aynı sıklıkta yaşanmasa da bazı kullanıcılar günde 10 ila 20 kez telefonlarının çöktüğünü belirtiyor. İlginç bir şekilde bazı kişiler telefonlarını sıfırlayıp iCloud yedeklemelerinden geri yüklemeden kullanmaya başladıklarında sorunla karşılaşmadıklarını bildiriyorlar. Bu da hatanın iCloud yedeklemeleriyle ilgili olabileceğini düşündürüyor ancak Apple tarafından resmî bir açıklama gelmiş değil.

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