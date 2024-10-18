iPhone 16 sahipleri, ciddi batarya sorunlarıyla karşı karşıyalar gibi görünüyor. Apple konuyla ilgili sessizliğini korurken sorunun iOS 18'de mi yoksa iPhone 16'da mı olduğu bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 18, markanın en yeni iPhone'u olan iPhone 16'larda ciddi sorunlar yaşatıyor gibi görünüyor. Forumlarda paylaşılan kullanıcı geri bildirimlerine göre iOS 18'le çalışan iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, ciddi batarya tüketimi sorunuyla karşı karşıyalar.

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre yaşanan sorun, göz ardı edilecek gibi değil. Çünkü telefonunu şarjdan çeken bazı iPhone 16 Pro sahipleri, yarım gün olmadan yüzde 60 şarj seviyesine düştüklerini söylüyorlar. iPhone 15'ten iPhone 16'ya geçen bazı kullanıcılar ise eski telefonlarının kesinlikle daha iyi batarya süresine sahip olduğunu söylüyorlar. Üstelik bu durum, iPhone 14'ten iPhone 16'ya geçen kullanıcılar için de geçerli.

Sorunun kaynağı belli değil

Hem iPhone 16'nın hem de iOS 18'in oldukça yeni olması, sorunun tespitini zorlaştırıyor. Hâl böyle olunca problemin iPhone 16'da mı yoksa iOS 18'de mi olduğu konusu henüz meçhul. Ancak iPhone 15 gibi geçmiş yıllarda piyasaya sürülen telefonlarda da iOS 18 sonrası batarya performansının kötüleştiğine dair raporlar bulunuyor.

Bu arada; Apple'ın konuyla ilgili hiçbir açıklaması olmadığı bilgisini de paylaşalım. Açık konuşacak olursak şirket, geçmiş yıllarda da işletim sistemlerinin ilk sürümlerinde batarya sorunları ile gündeme gelmişti. Bu yıl da benzer bir durum yaşanıyor ancak bu kez olumsuz geri bildirimlerin sayısında artış yaşanmış gibi görünüyor.