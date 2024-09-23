Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen iPhone 16 Pro, yeni bir düşme testinde iPhone 15 Pro ile kıyaslandı.

iPhone 16 serisi artık hem Türkiye hem de dünya genelinde resmî olarak satışta ve birçok Apple kullanıcısı ilk iPhone 16 sahiplerinden biri olabilmek adına çaba gösteriyor. İlk iPhone 16 Pro kutu açılımının ardından bugün ise ilk iPhone 16 Pro düşme testi yayınlandı.

iPhone 16 Pro'nun düşme testi sonuçları cihazın önceki seriye göre ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne seriyor. Apple Track'ten Sam Kohl'un gerçekleştirdiği düşme testi, kendisine aynı zamanda iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro modelleri arasında bir düşme testi gerçekleştiren ilk kişi olma unvanı sağlıyor. Esasında bu testi önemli kılan da Apple. Öyle ki Apple, iPhone 16 Pro'nun önceki modele kıyasla %50 daha güçlü bir ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip olduğunu iddia ediyordu.

Testin ilk aşamasında telefonlar, pantolon cebine yakın bir yerden yan taraflarının üzerine olacak şekilde düşürüldü. Her iki telefonda da küçük kozmetik hasarlar oluştu. Göğüs hizasından yapılan ikinci düşüş ise ilginç bir şekilde iPhone 16 Pro'da daha belirgin hasara neden oldu.

iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha fazla hasar aldı

Ardından baş hizasından yana düşüş testine geçildi ve bu düşüş testi sonrasında iPhone 16 Pro'nun ekranında çatlamalar gözlemlendi. Dahası, bu aşamada iPhone 15 Pro hâlâ çalışırken, iPhone 16 Pro kendi kendini kapattı. Kohl'un belirttiğine göre daha ince çerçevelere sahip olan iPhone 16 Pro, yeni modelin ekranını daha savunmasız bir hâle getiriyor.

Düşme testinin diğer aşamalarında her iki telefonun da arka camında çatlamalar meydana geldi. Ekran aşağı düşüşlerde ise iPhone 16 Pro'nun ekranı daha fazla hasar alırken, iPhone 15 Pro daha dirençli kaldı. Son olarak testin sonlarına doğru her iki model de daha yüksek mesafelerden düşürüldü ve bu noktada iPhone 15 Pro’nun seramik kalkanı da teste yenik düştü.

Teste genel olarak baktığımızda az önce de belirttiğimiz gibi iPhone 16 Pro'nun Ceramic Shield koruması, ilk nesil korumaya göre daha güçlü görünse de testlerin gösterdiği gibi ekran çerçeveleri daha ince olduğu için yeni model bazı durumlarda daha savunmasız kalabiliyor. Kohl, testin sonunda iPhone kullanıcılarına cihazları için mutlaka bir koruma kılıfı almalarını tavsiye ediyor.

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