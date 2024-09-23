iPhone 16 Pro satın alan birçok kullanıcı, cihazın dokunmatiğinde sorun yaşadıklarını ve bazen çalışmadığını bildirdi. Ancak testlerde, bu sorunun donanımsal değil, yazılımsal bir hata olabileceği görüldü.

Apple’ın 9 Eylül’de tanıttığı iPhone 16 ailesi, 20 Eylül günü itibarıyla müşterilere teslim edilmeye başlamıştı. Teslimatların başlamasıyla da kullanıcılardan telefonla ilgili ilk tepkiler geliyordu. Şimdi ise Pro modeli hakkında can sıkıcı bir sorun ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro satın alan birçok kullanıcı, telefonun dokunmatik ekranında sorun yaşadığını bildirdi. Reddit başta olmak üzere farklı platformlardan gelen şikâyetlerde problemi yaşayan kişi sayısının hiç az olmadığı görüldü.

Telefon, kaydırma ve bazı dokunmaları algılamıyor

Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlarında bazen dokunmatik ekrandan tepki alamadıklarını ifade ettiler. Buna göre iPhone 16 Pro, bazı dokunmalara veya kaydırma hareketlerine tepki vermiyormuş.

Tabii ki bu sorun iPhone 16 satın alanlar ve satın almayı düşünenler için endişe verici. Ancak 9to5Mac tarafından gerçekleştirilen testler, kullanıcıların rahatlamasını sağlayabilir. Çünkü buna göre sorunun kaynağı iPhone 16 Pro değil.

Dokunmatikteki sorun, yazılımsal bir problem olabilir

Testlerde, sorunun donanımsal değil, yazılımsal bir hata olabileceği görüldü. Buna göre iOS’in yanlışlıkla dokunmaları engellemeyi amaçlayan algoritması fazla hassas bir şekilde çalışıyor ve isteyerek yapılan dokunmaların da görmezden gelinmesine neden olabiliyor. Ayrıca sorunnun ekran kilitliyken değil, açıkken ortaya çıktığı da yazılımsal bir hata olma ihtimalini destekliyor.

Yani büyük ihtimalle kullanıcılar, bu sistemin devreye girmesi nedeniyle iPhone 16 Pro’da sorun yaşıyorlar. iPhone 16 Pro’nun çok ince çerçevelere sahip olduğunu biliyoruz. Bunun da etkisi olabilir. Ne de olsa ince çerçeve kullanıcının cildinin ekranın kenarlarına istemeden de olsa temas etmesine neden olabilecek bir özellik. Bu da sistemi devreye sokabilir.

Konu hakkında Apple’dan henüz bir açıklama gelmedi. Yani gerçekten de yazılım problemi olduğuna dair resmî bir bilgi yok. Bu sonuca yapılan testlerle varıldı. Eğer gerçekten böyle bir hata mevcutsa şirket çok kısa sürede yayımlayacağı bir güncellemeyle sorunu çözecektir. Hatanın iOS 18 ve iOS 18.1 beta kullanıcılarında görüldüğünü de ekleyelim.