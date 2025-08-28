ABD merkezli teknoloji devi Apple, gelecek ay düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 17 serisini tüketicilerle buluşturacak. Ancak şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu iPhone 16 modelleri de hâlâ büyük ilgi görüyor. Hele de Pro modeller, uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilecek türden.
Bu içeriğimizde iPhone 16 Pro'nun tüm özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakacağız. Eğer şu sıralar yeni bir iPhone planlıyorsanız bu içeriğimiz, iPhone 16 Pro alıp almamaya karar vermenizde belirleyici olacaktır.
Karşınızda iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro tasarımı:
|Boyutlar
|149,6 mm x 71,5 mm x 8,25 mm
|Ağırlık
|199 gram
|Renk seçenekleri
|Çöl, Naturel, Beyaz, Siyah (Titanyum)
iPhone 16 Pro, Apple'ın son yıllarda kullandığı tasarım dilini korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; keskin kenarlar ile yuvarlatılmış köşelerle karşılaşıyoruz. Ayrıca arka kısımda ise üçlü kamera kurulumu bizleri bekliyor. Ekranda ise birkaç yıl önce hayatımıza giren "Dynamic Island" isimli delik yapısını görmeye devam ediyoruz.
Ancak bu demek olmuyor ki iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ile tamamen aynı tasarıma sahip. 2024 model iPhone, yeni bir butona ev sahipliği yapıyor. Sağ tarafta bulunan bu buton, "Deklanşör Butonu" olarak anılıyor. Deklanşör butonu, kamera kontrolü için kullanılacak.
iPhone 16 Pro ekranı:
|Ekran boyutu
|6.3 inç
|Yenileme hızı
|120 Hz
|Çözünürlük
|2622 x 1206 piksel
|Parlaklık
|2000 nit
|Ekran tipi
|Super Retina XDR OLED
iPhone 16 Pro, önceki nesillerine kıyasla çok ufak ekran boyutu artışı yaşadılar. Bu bağlamda; iPhone 16 Pro'da artık 6.3 inç ekran boyutları yer alıyor. Ancak bu ekran, sunduğu teknolojiler açısından iPhone 15 serisinden çok da farklı değil. 120 Hz'lik "Super Retina XDR" ekran, yeni iPhone'larda mevcut.
iPhone 16 Pro performansı:
|İşlemci
|A18 Pro
|CPU
|6 çekirdekli
|GPU
|6 çekirdekli
|Neural Engine
|16 çekirdekli
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128-256-512-1024 GB
Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarında kullanılan işlemci, "A18 Pro" olarak isimlendiriliyor. Doğrudan yapay zekâya odaklanan bu işlemci, Apple Intelligence özelliklerinin cihaz içerisinde çalıştırılmasını sağlıyor. Tüketiciler hem iPhone 16 Pro'da 8 GB RAM kapasitesi ile karşılaşacaklar.
iPhone 16 Pro serisi, batarya cephesinde de ufak iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. iPhone 16 Pro'nun bataryası 3.355 mAh. Apple ayrıca bu bataryada metal kaplama kullanmaya başladı. Bu da cihazın soğutma teknolojisini destekleyecek. Böylelikle iPhone 16 Pro'nun çalışma verimliliği artırılacak.
iPhone 16 Pro kamera özellikleri:
|Arka kamera
|48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.8)
|Selfie kamera
|12 MP (f/1.9)
iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro modellerinde gördüğümüz 48 MP çözünürlük sunan f/1.78 diyafram açıklığına sahip geniş açılı ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ve elbette 48 MP'lik ultra geniş açılı kamera da bizleri bekliyor. Piksel birleştirme desteği sunacak bu ultra geniş açılı kamera, önceki nesilden daha iyi performans sunuyor. Tüm bunlara ek olarak; iPhone 15 Pro ile hayatımıza giren 12 MP "Tetraprism Telefoto" kamera da iPhone 16 Pro'da yer alıyor. Bu kamera 5x optik, 25x dijital yakınlaştırmaya imkân tanıyor.
iPhone 16 Pro teknik özellikleri:
|Ekran
|6.3 inç, 120 Hz, Super Retina XDR
|İşlemci
|A18 Pro
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256-512-1024 GB
|Ön Kamera
|12 MP (f/1.9)
|Arka Kamera
|48 MP (f/1.78) + 48 MP (f/2.2) + 12 MP (f/1.78)
|Batarya
|3.355 mAh
|İşletim Sistemi
|iOS 18
|Boyutlar
|149,6 mm x 71,45 mm x 8,25 mm
|Ağırlık
|194 gram
iPhone 16 Pro fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|89.999 TL
|8 GB + 256 GB
|95.499 TL
|8 GB + 512 GB
|106.499 TL
|8 GB + 1024 GB
|117.499 TL