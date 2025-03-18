Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything, iPhone 16e'yi sağlamlık testine soktu. Sonuçlarda, telefonun yeterli dayanıklılıkta olduğu görüldü.

Apple, şubat ayında yaptığı bir duyuruyla yeni orta seviye iPhone modeli iPhone 16e’yi resmen tanıtmıştı. SE modellerinin yerine geçen bu cihaz, tamamen yeni tasarım, son nesil işlemci, Apple Intelligence desteği gibi birçok önemli özellikle geliyordu.

Tabii ki kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri iPhone 16e’nin ne kadar dayanıklı olduğuydu. Bu konuda en önde gelen kanallardan olan JerryRigEverything, iPhone 16e’yi sağlamlık testine soktu.

iPhone 16e ne kadar dayanıklı?

Yukarıdan ulaşabileceğiniz videoda iPhone 16e’ye bükme ve çizme de dahil birçok sağlamlık testi yapıldı ve ne kadar dayanıklı bir telefon olduğu ölçüldü. Cihazın genel anlamda beklenenden iyi bir performans gösterdiğini söylemek mümkün.

Ekran tarafında gerçekleştirilen çizilme testinde telefon, Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede hafif çizikler belirirken 7. seviyede daha derin çiziklerle karşılaşıldı. Telefonun alüminyum malzemeden yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden kolayca çizilebildiği görülebiliyor. Yine de şirketin Ceramik Shield ekranının iyi dayandığını söyleyebiliriz. Standart iPhone 16’dan daha ucuz olmasına rağmen ikisi arasında öyle ahım şahım bir fark yok. Apple, fiyatı ucuzlatırken malzemeden pek kısmamış.

Tabii ki alüminyum, Pro modellerdeki titanyum malzeme kadar dayanıklı değil. Ancak bu, iPhone 16e’nin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki bükme testinde kardeşleri kadar iyi dayanabildiğini ve bükülemediğini görebiliyoruz.

Yani kısacası iPhone 16e’nin yeterli dayanıklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten önceki testlerde de bu görülmüştü. Örneğin iFixit’in testinde 10 üzerinden 7 almıştı. Eğer dayanıklı olup olmadığı konusunda şüpheniz varsa bu sonuçlar içinizi rahatlatabilir.