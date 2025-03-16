iPhone 16e, çok daha pahalı olmasına rağmen ilk üç gününde SE'nin sattığından %60 daha fazla sattı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla yılın ilk iPhone’u iPhone 16e’yi resmen tanıtmıştı. Bu cihaz, yıllardır devam eden SE’nin yerini alarak ismini değiştirmiş, daha pahalı bir fiyattan çıkış yapmıştı. Tasarım ve özelliklerde de büyük yenilikler vardı.

iPhone 16e’nin fiyatının 170 dolar civarı yükselmesi nedeniyle SE’ye kıyasla nasıl satacağı merak konusuydu. Bu konu hakkında bilgiler geldi.

Yüksek fiyatına ve eleştirilere rağmen SE’den %60 daha fazla sattı

iPhone 16e modeli, Apple Intelligence, 8 GB RAM, son nesil A18 işlemci, iPhone 14 benzeri tasarım gibi birçok yenilikle gelmişti. Ancak bazı kişiler, telefonun 599 dolarlık zamlı fiyatını çok bularak tepki göstermiş, bunun yerine yeni bir SE gelmesini daha çok istediklerini söylemişlerdi.

Ancak satış verileri bunu göstermedi. Öyle ki iPhone 16e, ilk 3 gününde önceki iPhone SE modeline kıyasla %60 daha fazla satmayı başardı. Bunu 170 dolar daha pahalı olmasına rağmen yapması gerçekten etkileyici.

Peki daha pahalı olurken daha çok satmasının nedeni ne? Aslında birkaç sebebi olabilir. Öncelikle telefon hâlâ diğer iPhone modellerinden daha ucuz. Bu yüzden bütçesi çok yüksek olmayanlar tarafından tercih edilebiliyor. En son iPhone SE 2022’de çıkmıştı. Geçen 3 yılın ardından da kullanıcılar cihazlarını yenilemek istiyorlardı. Bu yüzden iPhone 16e’ye yönelmiş olabilirler.

Son olarak da Apple Intelligence gibi özellikler. Apple, iPhone 15 Pro ve altına yapay zekâ özelliklerini sunmuyor. Ancak iPhone 16e’nin daha uygun fiyata bu destekle, kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.