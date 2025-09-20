Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 17 Alanlar İlk Günden Pişman Oldu: Kâğıt Gibi Çiziliyor!

iPhone 17 modelleri çok da iyi bir ilk gün geçirmiyor gibi görünüyor. Zira sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Apple'ın yepyeni telefonlarının çizilmelere karşı dayanıksız olduğunu ortaya koydu. Apple ise şimdilik sessizliğini koruyor.

iPhone 17 Alanlar İlk Günden Pişman Oldu: Kâğıt Gibi Çiziliyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Awe dropping isimli etkinliğinde duyurduğu iPhone 17 serisi, 19 Eylül itibarıyla tüm mağazalardaki yerini aldı. Ancak telefonlar, pek de iyi bir gün geçirmiyor gibi görünüyor. Zira sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre iPhone 17 modellerinde ciddi bir çizilme durumu söz konusu.

Apple, birkaç yıllık titanyum kasa serüvenini iPhone 17 Pro ile sona erdirdi. Şirket, yeniden alüminyuma dönüş yaptı. Ancak Apple mağazalarına giden tüketiciler, pek de bekledikleri bir durumla karşılaştılar. Alüminyum kasa, çizilmelere karşı pek de dayanıklı değil gibi görünüyor.

İşte sosyal medyaya düşen bazı görüntüler:

Başlıksız-1

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve Bloomberg gibi haber kaynaklarının bildirdiklerine göre yukarıda gördüğünüz çizilme sorunu, belirli bir bölgeye has değil. Öyle ki Fransa, İngiltere ve Çin'den gelen görüntüler, çizilmenin ortak bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Kaynaklar, bunun temel nedenini ise alüminyum çerçeveye bağlıyorlar. Hatta tonlarından dolayı koyu renk seçenekleri, çizikleri daha fazla gösteriyor.

Başlıksız-1

Apple, iPhone 16 Pro'da titanyum çerçeve ile cam kasa kullanmış, böylelikle çizilmelere karşı ultra dayanıklı bir yapı oluşturmuştu. Telefon çizilse bile gözler görmek çok zordu. Tabii cam kasanın sert düşmelere karşı daha dayanıksız olduğu genel olarak kabul görmüştü. Ancak bu kez durum daha farklı. Raflarda duran telefonların daha ilk günden "pert" olmuş olması, sosyal medyada infial yaratmış durumda.

Başlıksız-1

Apple, şu an için konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Bunun olağan bir durum mu yoksa bir üretim hatası mı olduğu konusu şimdilik belirsiz. Ancak iPhone 17 ailesi böyle kolay çizilecekse Apple'ın bu konuda ciddi anlamda prestij kaybı yaşayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Başlıksız-1

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 modellerine yaşanan çizilme sorunu, bu telefonlara bakış açınızı etkiler mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim