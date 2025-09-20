iPhone 17 Alanlar İlk Günden Pişman Oldu: Kâğıt Gibi Çiziliyor!

iPhone 17 modelleri çok da iyi bir ilk gün geçirmiyor gibi görünüyor. Zira sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Apple'ın yepyeni telefonlarının çizilmelere karşı dayanıksız olduğunu ortaya koydu. Apple ise şimdilik sessizliğini koruyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Awe dropping isimli etkinliğinde duyurduğu iPhone 17 serisi, 19 Eylül itibarıyla tüm mağazalardaki yerini aldı. Ancak telefonlar, pek de iyi bir gün geçirmiyor gibi görünüyor. Zira sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre iPhone 17 modellerinde ciddi bir çizilme durumu söz konusu.

Apple, birkaç yıllık titanyum kasa serüvenini iPhone 17 Pro ile sona erdirdi. Şirket, yeniden alüminyuma dönüş yaptı. Ancak Apple mağazalarına giden tüketiciler, pek de bekledikleri bir durumla karşılaştılar. Alüminyum kasa, çizilmelere karşı pek de dayanıklı değil gibi görünüyor.

İşte sosyal medyaya düşen bazı görüntüler:

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve Bloomberg gibi haber kaynaklarının bildirdiklerine göre yukarıda gördüğünüz çizilme sorunu, belirli bir bölgeye has değil. Öyle ki Fransa, İngiltere ve Çin'den gelen görüntüler, çizilmenin ortak bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Kaynaklar, bunun temel nedenini ise alüminyum çerçeveye bağlıyorlar. Hatta tonlarından dolayı koyu renk seçenekleri, çizikleri daha fazla gösteriyor.

Apple, iPhone 16 Pro'da titanyum çerçeve ile cam kasa kullanmış, böylelikle çizilmelere karşı ultra dayanıklı bir yapı oluşturmuştu. Telefon çizilse bile gözler görmek çok zordu. Tabii cam kasanın sert düşmelere karşı daha dayanıksız olduğu genel olarak kabul görmüştü. Ancak bu kez durum daha farklı. Raflarda duran telefonların daha ilk günden "pert" olmuş olması, sosyal medyada infial yaratmış durumda.

Apple, şu an için konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Bunun olağan bir durum mu yoksa bir üretim hatası mı olduğu konusu şimdilik belirsiz. Ancak iPhone 17 ailesi böyle kolay çizilecekse Apple'ın bu konuda ciddi anlamda prestij kaybı yaşayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 modellerine yaşanan çizilme sorunu, bu telefonlara bakış açınızı etkiler mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...