iPhone 17 Pro'yu Çift Ekranlı Telefon Hâline Getiren Kılıf Duyuruldu

Dockcase isimli firma, iPhone 17 Pro'nun arkasına Xiaomi 17 Pro benzeri ikinci ekranı getiren Selfix adlı kılıfını duyurdu.

Yakın zamanda tanıtılan Xiaomi 17 Pro telefonu hatırlarsanız cihazın arka tarafında ikincil bir ekran bulunuyordu. Şimdi ise bu tarz bir yaklaşımı iPhone’lara getirecek bir ürün piyasaya sürüldü. Dockcase tarafından duyurulan ürün bir telefon kılıfı ve iPhone 17 Pro modeli için üretildi.

Yeni kılıf, Selfix ismiyle geliyor. Bu kılıfı özel yapan şey ise Xiaomi 17 Pro’dan esinlenen ikinci bir ekranı iPhone 17 Pro modeline getirmesi. Yani iPhone’unuzu çift ekranlı bir telefona dönüştürebiliyor.

iPhone 17 Pro’yu çift ekranlı yapan kılıf

Yukarıdaki görüntülerden de görebileceğiniz üzere kılıf, telefonun arka orta kısmına yuvarlak şekilde ikincil bir ekran getiriyor. Arka kameralar çok gelişmiş olduğu için o kameralardan selfie çekmeyi hep istemişizdir. İşte yeni kılıf da bu imkânı kullanıcılara sunmayı vadediyor.

Selfix kılıfının içerdiği küçük ekran; 1,6 inç boyutunda ve 480x480 piksel çözünürlüğe sahip ve AMOLED panel kullanıyor. Şirketin söylediğine göre iPhone’a bağlanan bu küçük ekranda sıfır gecikme sunuluyor ve herhangi bir özel yardımcı uygulama gerekmiyor. Takıp kullanmaya başlayabiliorsunuz.

Tüm bunlara ek olarak ikincil ekranı açıp kapamaya olanak tanıyan** özel bir güç düğmesi**, 100W’a kadar giriş desteği sağlayan PD 3.0 Type-C bağlantı noktası, depolama alanını 2 TB’a kadar çıkaran microSD yuvası gibi özellikleri de var. Siyah, beyaz ve pembe olarak sunulacak ürünün **fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. **