iPhone 17 Pro Rakibi Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı: İşte Etkileyici Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, bugün Çin’de gerçekleştirdiği lansmanda Xiaomi 17'nin yanı sıra yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro’yu tanıttı. Telefonun en dikkat çekici yanı, arka kamera ünitesine yerleştirilmiş küçük ikinci ekran. Bu ekran sayesinde bildirimleri görebiliyor, saati kontrol edebiliyor ya da arka kameraları kullanarak selfie çekebiliyorsunuz.

Cihazın kalbinde Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi var. Xiaomi bu yeni modeliyle doğrudan iPhone 17 Pro ile rekabet etmeyi amaçlıyor. Telefonun ön tarafında 6,3 inç AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına ve 3.500 nit parlaklığa sahip. Arka taraftaki ikinci ekran ise 2,7 inç büyüklüğünde ve aynı parlaklık değerine ulaşabiliyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi, Leica iş birliğini sürdürüyor. 50 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP ön kamera mevcut. Bu yeni modelde yeni kaplamalar sayesinde yansımaların azaltıldığı belirtiliyor.

Pil kısmında ise 6.300 mAh pil 100W hızlı şarj desteği yer alıyor. Burada ilginç olan nokta standart Xiaomi 17'de 7.000 mAh pil bulunuyor olması. Xiaomi bu tercihini 5x telefoto lens ve ikinci ekran yüzünden yapmak zorunda olduğunu söylüyor.

Xiaomi 17 Pro özellikleri

Özellik Detay Ekran LTPO AMOLED, 68B renk, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (tepe) İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB/512 GB/1 TB Arka Kamera 50 MP, f/1.7, 23mm (geniş), 50 MP, f/3.0, 115mm (periskop telefoto), 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultra geniş) Ön Kamera 50 MP, f/2.2, 21mm Pil 6.300 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz, 22.5W ters kablosuz şarj Boyutlar ve Ağırlık 151.1 x 71.8 x 8 mm, 192 g

Xiaomi 17 Pro fiyatı