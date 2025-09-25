iPhone 17 Pro'nun DxOmark Kamera Puanı Açıklandı: Zirveye Yerleşebildi mi?

Dxomark, iPhone 17 Pro'nun kamera test sonuçlarını açıkladı. Telefon, ilk 3'e girmeyi başarırken video konusunda rakiplerini ezdi geçti.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 17 modellerini resmen bizlerle buluşturmuştu. Tabii ki bu serinin en güçlü telefonu da iPhone 17 Pro’ydu. Her konuda şimdiye kadarki en iyi iPhone olarak nitelendiriliyordu. Telefonun kamerası da en merak edilen konulardan biriydi. Nihayet Dxomark test sonuçları geldi

Dxomark iPhone 17 Pro modelinin kamera test sonuçlarını paylaştı. 3’lü kamera kurulumuyla gelen telefon, dünyada ilk 3’e girmeyi başaracak kadar iyi performans gösterse de zirveye oturamadı. Gelin test sonuçlarına bakalım.

Genel kamera konusunda dünyada 3’üncü sırada, videoda ise 1’inci sırada

Telefon, genel kamera test sonuçlarında 168 puan alarak 3’üncü sıraya oturdu. Ultra premium segmentinde de aynı şekilde 3’üncü sırada yer alıyor. Bu puan, iPhone 17 Pro’nun Dxomark’ta “altın” sınıfına girmesini ve en iyi kameralı telefonlardan biri olmasını sağlıyor. En iyi kameralı telefonlar sıralamasında iPhone 17 Pro'nun önünde Huawei Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra yer alıyor.

Fotoğraf tarafında cihazın genel puanının 166 olduğunu görüyoruz. Ana kamerada 175 puan almayı başarmış. Bokeh’te 170, ultra genişte 150, telefotoda ise 141 puan alıyor. Portrede 151, düşük ışıkta 143, zoom’da ise 135 puanı var. Ana kamera dışındaki puanlarının biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz çünkü en yüksek puanlı cihazlara pek yaklaşamamış.

Ancak video tarafına gelince işler değişiyor. Öyle ki **iPhone 17 Pro, 171 puan alarak dünyanın en iyi video çeken telefon **olmayı başarıyor. Cihaz, videolarda ana kamerada 185 ile dünyada birinci. Aynı şekilde 148 puan ile ultra geniştede ikinci. Sadece telefotoda 123 puanda kalmış ancak genel puanda tüm cihazları geçmeyi başarmış. Dışarıda çekilen video ve fotoğraflarda da 184 puan ile en iyi telefon seçiliyor.

Dxomark’a göre iPhone 17 Pro kamerasının artıları

Mükemmel video performansı

Düşük ışıkta bile doğru pozlama ve geniş dinamik aralık

Çoğu koşulda nötr beyaz dengesi, iyi renkler

Kamera modülleri arasında geçiş yaparken bile sorunsuz yakınlaştırma

Bokeh etkisinde, yoğunlukta, spot ışıklarında doğal çekim

Önceden ayarlanmış zoom seviyelerinde yüksek doku seviyeleri

iPhone 17 Pro kamerasının eksileri

Video modunda hareketli nesnelerde ara sıra hafif odaklama ve beyaz dengesi dengesizlikleri

Orta düzey yakınlaştırma ayarlarında, önceden ayarlanmış seviyelere yakın, azaltılmış doku seviyeleri

Kapalı alanda veya düşük ışıkta çekim yaparken hafif görüntü paraziti

iPhone 17 kamera özellikleri