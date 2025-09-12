Yılın En Önemli Sorusu: iPhone 17 Pro Max mi Samsung Galaxy S25 Ultra mı?

Apple'ın A19 Pro çipli yeni amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro Max ile Samsung'un 200 MP kameralı ve S Pen'li canavarı Galaxy S25 Ultra karşı karşıya. Tasarım, ekran, performans ve kamera yetenekleriyle öne çıkan bu iki devin mücadelesinde hangisi galip gelecek? İşte tüm detaylar, avantajlar ve dezavantajlar.

Akıllı telefon pazarının iki ezeli rakibi Apple ve Samsung, 2025 yılına da iddialı amiral gemisi modelleriyle damga vurdular. Apple, aslında profesyonel kullanıcılara hitap eden iPhone 17 Pro Max ile teknoloji ve tasarımda sınırları zorlamayı başardı. Samsung ise Galaxy S25 Ultra ile yapay zekâ, üretkenlik ve kamera tarafında dikkat çeken işler yapıyor.

Peki bu iki telefondan hangisi satın alınmalı? Bu içeriğimizde Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 17 Pro Max'in tüm özelliklerini ve fiyatlarını masaya yatıracak, hangi modelin daha ağır bastığını konuşacağız. Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı:

Tasarımda iki marka da kendine has dillerini koruyor. iPhone 17 Pro Max, alüminyum yekpare çerçeve ve Ceramic Shield 2 korumasıyla gelirken , Samsung Galaxy S25 Ultra titanyum bir çerçeve kullanıyor. S25 Ultra, 218 gram ağırlığıyla 231 gramlık rakibinden daha hafif hissettiriyor, boyutları ise neredeyse aynı.

Özellikler iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Boyutlar 163,4 x 78 x 8,75 mm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık 231 gram 218 gram Malzeme Alüminyum yekpare çerçeve, Ceramic Shield 2 Titanyum çerçeve Suya Dayanıklılık IP68 IP68

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra ekranı:

İki model de 6.9 inçlik devasa ekranlarla geliyor. iPhone 17 Pro Max, Super Retina XDR paneli ve 3.000 nit'e varan parlaklığıyla öne çıkarken Galaxy S25 Ultra ise Dynamic AMOLED 2X panel ve daha yüksek QHD+ çözünürlük görüyoruz. Her ikisi de 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vadediyor.

Özellikler iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Ekran Boyutu 6.9 inç 6.9 inç Teknoloji Super Retina XDR (OLED) Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük 2868 x 1320 piksel 3120 x 1440 piksel Yenileme Hızı 120 Hz 120 Hz Diğer Özellikler Always on Display, Dynamic Island S Pen Desteği

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra performansı:

Performans kanadında Apple, yeni A19 Pro çipiyle donanım hızlandırmalı ışın izleme gibi özellikler sunuyor. Samsung ise 4.47 GHz hıza ulaşabilen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci kullanıyor. iPhone 17 Pro Max, 2 TB'a kadar depolama sunarken, S25 Ultra'da en üst seçenek 1 TB olarak belirlenmiş.

Özellikler iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra İşlemci A19 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite Neural Engine 16 çekirdekli - Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB RAM 8 GB 12 GB

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri:

Kamera her zaman olduğu gibi en büyük savaş alanı. iPhone 17 Pro Max, üçlü 48 MP Pro Fusion sistemiyle dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S25 Ultra ise 200 MP'lik ana kamerası, 5x optik zoom ve 100x'e varan dijital zoom yeteneğiyle sınırları zorluyor. Video tarafında iPhone 17 Pro Max 4K 120fps, Galaxy S25 Ultra ise 8K 30fps kayıt yapabiliyor.

Özellikler iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Arka Kamera 48 MP + 48 MP+ 48 MP 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera 18 MP 12 MP Yakınlaştırma 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x 3x, 5x Video Kaydı 4K Dolby Vision @120fps’ye kadar UHD 8K @30fps

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra bataryası:

Batarya ömründe iki cihaz da iddialı. Apple, 37 saate kadar video oynatma süresi vadederken Samsung 5000 mAh'lik bataryasıyla 31 saate kadar video oynatma imkânı sunuyor. iPhone 17 Pro Max, 40W veya daha güçlü bir adaptörle 20 dakikada %50 şarj olabilirken, Samsung'da da 45W hızlı şarj desteği görüyoruz.

Özellikler iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Kapasite - 5.000 mAh Video Oynatma 37 saate kadar 31 saate kadar Hızlı Şarj 20 dakikada %50’ye kadar (40W+ adaptörle) 45W Kablosuz Şarj 25W’a kadar MagSafe 25W

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra yazılımı:

Yazılım deneyimi, iki telefon arasındaki en temel farkı oluşturuyor. iPhone 17 Pro Max, Apple'ın kapalı ve güvenli ekosistemi içinde çalışan iOS ile gelirken, Samsung Galaxy S25 Ultra ise Google'ın esnek ve kişiselleştirilebilir Android işletim sistemini kullanıyor. İki cihaz da kendi markalarının en güncel yazılımlarıyla kutudan çıkıyor.

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra yapay zekâ özellikleri:

2025'in olmazsa olmazı yapay zekâ. Apple, yeni iPhone modelinde "Apple Intelligence" adını verdiği özellikleri sunuyor. Samsung ise bir süredir geliştirdiği ve S25 Ultra'da daha da yetenekli hâle getirdiği "Galaxy AI" özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. İki platform da üretkenlik ve yaratıcılık odaklı çözümler sunuyor.

Ancak şu bir gerçek ki Galaxy AI kapsamında kullanıma sunulan özellikler, Apple Intelligence kapsamında kullanıma sunulan özelliklerden çok daha gelişmiş durumda. Ayrıca Samsung Galaxy AI, Türkçe dil desteği de sunuyor. Apple Intelligence kullanmak isterseniz, en azından şu an için İngilizce'den başka bir seçeneğiniz yok.

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri:

Özellikler iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Ekran 6.9 inç, 2868 x 1320, 120Hz Super Retina XDR 6.9 inç, 3120 x 1440, 120Hz Dynamic AMOLED 2X İşlemci A19 Pro Sekiz Çekirdekli RAM 8 GB 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Ön Kamera 18 MP 12 MP Arka Kamera 48 MP + 48 MP + 48 MP 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Batarya - 5.000 mAh İşletim Sistemi iOS Android Boyutlar 163,4 x 78 x 8,75 mm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık 231 gram 218 gram

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları:

Versiyon iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 119.999 TL 83.499 TL 512 GB 131.999 TL 91.499 TL 1 TB 143.999 TL 101.499 TL 2 TB 168.999 TL -

Avantajları:

iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Daha uzun batarya süresi (37 saat video oynatma) S Pen ile daha yüksek üretkenlik 2 TB’a kadar depolama seçeneği 100x’e varan zoom ile esnek kamera A19 Pro çip ile donanım hızlandırmalı ışın izleme Daha yüksek ekran çözünürlüğü (QHD+) Güçlü iOS ekosistemi ve uygulama kalitesi Daha hafif ve ince tasarım 25W MagSafe kablosuz şarj desteği Android işletim sisteminin esnekliği

Dezavantajları:

iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Rakibine göre daha ağır ve kalın Daha düşük batarya süresi (31 saat video oynatma) Android’e göre daha kapalı işletim sistemi En yüksek depolama seçeneği 1 TB S Pen gibi bir ekran kalemi bulunmuyor Yakında yenisi çıkacak Zoom yetenekleri rakibinin gerisinde -

Editör notu: iPhone 17 Pro Max bugüne kadar üretilmiş en güçlü iPhone olsa da Türkiye koşulları için aşırı pahalı bir telefon. Öyle ki Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 1 TB'lik versiyonunu satın aldığınız paraya iPhone 17 Pro Max'in 256 GB'lik versiyonunu bile alamıyorsunuz. Ayrıca Galaxy AI, Apple Intelligence'a kıyasla oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Tabii son söz yine size ait.