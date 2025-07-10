Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisinde yer alan modellerin RAM miktarları bugün ortaya çıktı.

Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görünüşe göre serideki bazı modeller daha fazla RAM ile gelirken, standart modelde herhangi bir yükseltme yapılmayacak.

Çin merkezli bir sızıntı kaynağına göre iPhone 17'nin standart modeli tıpkı iPhone 16 gibi 8 GB RAM ile gelecek ancak iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max modelleri 12 GB RAM'e yükseltilecek. Aynı kaynak daha önce de iPhone 16e ismini doğru tahmin etmişti, yani bu sızıntı da doğru olabilir.

Standart iPhone 17 yine 8 GB RAM ile gelecek

Karşılaştırmak gerekirse Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi ve yakında çıkacak Pixel 9 modelleri de 12 GB RAM sunuyor. Yani Apple da aynı kervana katılıyor diyebiliriz. Ünlü analist Ming-Chi Kuo da bu RAM artışı konusunda benzer şeyler söylemişti. Belirttiğine göre standart modelin RAM'inin artmaması, üretimle ilgili bazı kısıtlamalardan kaynaklanıyor.

Yine de iyi haber şu ki iPhone 17’nin standart modeli 8 GB RAM ile bile Apple’ın yeni yapay zekâ özelliklerini çalıştırabilecek. Yeni seriye dair şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı ama Eylül ayına yaklaştıkça daha fazla detay görmemiz muhtemel.