Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisinde yer vereceği renkleri ortaya çıktı. Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air'in renkleri belliyken Pro ve Pro Max modelleri için henüz bilgi yok.

Apple’ın sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi hakkında her geçen yepyeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir görsel, yeni serinin hangi renklerde geleceğini ortaya çıkardı.

Paylaşılan görselde iPhone 17’nin kamera kapaklarına ait olduğu iddia edilen parçalar yer alıyor. Buna göre standart iPhone 17 modelinde yer alacak renk seçenekleri şu şekilde:

iPhone 17 serisi renk seçenekleri

Siyah

Mavi

Gümüş

Mor

Yeşil

Daha ince model olacak olan yeni iPhone 17 Air ise Siyah, Açık Mavi, Açık Altın ve Gümüş renkleriyle gelecek. Henüz Pro ya da Pro Max modellerine ait renk seçenekleriyle ilgili bir sızıntı yok ama “Gök Mavisi” tonlarında bir modelin çıkabileceğine dair bazı tahminler var.

Apple’ın renk seçimi kimileri için önemli gelmese de aslında sektör açısından önemli çünkü çoğu zaman diğer telefon markalarına da yön veriyor. Örneğin Apple Pro modellerde titanyum kaplamaya geçince, Samsung gibi rakipler de benzer tarzlara yönelmişti. Bu yıl bu tarz özgün bir seçim gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.