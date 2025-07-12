Yeni ortaya çıkan detaylara göre Apple, tamamen çerçevesiz iPhone'u piyasaya sürene kadar Dinamik Ada'yı her yıl ciddi ölçüde yenileyecek.

iPhone 17 serisinin lansmanına giderek yaklaşıyoruz ve son günlerde en çok konuşulan konulardan biri ise Dinamik Ada. Başta bu yıl herhangi bir değişikliğe sahip olmayacağı söylense de sızıntılarıyla tanınan Majin Bu’nun açıklamalarına göre Dinamik Ada âdeta evrim geçirecek.

Majin Bu'ya göre Apple, Dinamik Ada’yı iPhone 17 serisi de dâhil olmak üzere önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş ve kullanışlı hâle getirmeyi planlıyor. Hatta yenilenen Dinamik Ada'nın, kullanıcı deneyiminin merkezine yerleşeceğini iddia ediyor.

iPhone 17 ve sonraki serilerde düzenli olarak yenilenecek

Tabii şimdilik ortada somut bir yenilik yok ama Majin Bu'nun söylediklerinden küçük bir tasarım güncellemesi değil, daha büyük değişikliklerin geleceğini anlayabiliyoruz.

Son detayları ele alacak olursak, iPhone 17 serisinde yer alacak olan dört model de (17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max) Dinamik Ada'ya sahip olacak. Yeni gelecek değişikliklerin donanım sayesinde mi yoksa yazılımla ilgili mi olduğu ise belirsiz ama iOS 26'ya dayandırıldığını söyleyen kaynaklar mevcut.

Apple’ın bir süredir ekranın tamamını kullanabileceğimiz bir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Önümüzdeki yıllarda sürekli olarak güncellenecek Dinamik Ada’nın tam da bu doğrultuda yeniden şekillendirileceği düşünülüyor.