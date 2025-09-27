Tümü Webekno
iPhone 17'nin Şarj Hızı Test Edildi: Beklentileri Karşılıyor mu?

Standart iPhone 17 modelinin şarj hızları test edildi. Telefonun, iPhone 16'ya kıyasla daha hızlı şarj olabildiği görüldü.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone 17 ailesi, geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtılmış ve 19 Eylül’de resmen satışa sunulmuştu. Kullanıcılar cihazları satın almadan önce tabii ki bazı konularda bilgi edinmek istiyor. Bunlardan biri de şarj hızı. iPhone 17 Pro Max’in şarj hızı testi sonuçlarını birkaç gün önce görmüştük. Sonuçlar, oldukça başarılı olduğunu gösteriyordu.

Şimdi ise standart iPhone 17 telefonunun USB-C şarj hızları test edildi. Yine ChargerLab tarafından gerçekleştirilen testlerde, Apple'ın 18W’tan 140W’a kadar olan şarj cihazları kullanıldı.

27-28W tepe şarj hızına ulaştı

iphone17

Test sonuçlarında düz iPhone 17 modelinin **27-28W civarlarında tepe şarj **hızlarına ulaşmayı başardığı görüldü. Karşılaştırma yapacak olursak iPhone 16’da bu oran 23W idi. Yani iPhone 17, geçen seneki modele kıyasla az da olsa daha hızlı şarj olabiliyor. Ancak bu ortalamanın çok etkileyici olmadığını belirtmekte fayda var.

iPhone 17 modeli 27-28W’ta kalsa da yeni tanıtılan 40W’lık dinamik şarj adaptörü sayesinde **20 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor. **Bu adaptör, içindeki teknolojisi sayesinde gücün sınırlı süreliğine 60W’a kadar çıkmasını sağlayarak sınırlı süreliğine daha hızlı şarj imkânı sunuyor. Maalesef bu adaptör şu an Türkiye’de yok. Yalnızca 6 ülkede çıkış yaptı. Diğer pazarlara ne zaman geleceği ise belirsiz.

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü
iPhone

